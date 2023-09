Fran queda inesperadamente eliminado de Pasapalabra: así es su sustituto

En los juegos a veces se gana y otras se pierde. Buena muestra de ello es lo que pasó en la última entrega de Pasapalabra, competición que dijo adiós a uno de los rostros familiares de los últimos cuatro meses. Fran, el gallego que tanto cariño ha despertado entre espectadores y equipo, fue eliminado en la silla azul, la primera prueba que enfrenta a un veterano y un novato por el puesto en el rosco final. Tan inesperada fue esta derrota, que Cristina, encargada de despedir al perdedor, pensó que era su rival quien decía adiós a la oportunidad, dada la costumbre de que el gallego se sentara junto a Roberto Leal. “No, soy yo” dijo Fer. “¿Cómo que tú?” preguntó incrédula.

Así es la actual relación entre Rafa y Orestes fuera del plató de 'Pasapalabra'

Orestes Barbero, de 'Pasapalabra', aclara todos los rumores sobre su estado de ánimo

A lo largo de 84 programas Fer Castro ha demostrado su pasión por las letras y se lleva a casa un total de 42.000 euros. Desde su llegada al concurso no se lo puso fácil a su rival, Moisés, a quien derrotó en 19 ocasiones y con quien empató en 32. El primer día completó un rosco de 22 aciertos sin fallos. El listón estuvo siempre altísimo y fueron duelos emocionantes. “Vas a estar tú peor que yo”, bromeaba el gallego después de dar un abrazo a su compañero. “No estoy triste porque es parte del juego, de la vida”, dijo. Antes de despedirse, un adiós que no se había preparado porque no había pensado en un momento así, le dijo a su compañero que le pedía “un favor personal”. “Creo que estaría bien que te llevases el bote” le dijo.

Roberto Leal le dedicó también unas palabras al concursante al que le dio las gracias por “tu alegría, tu ironía, tu galego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes y tu saber estar”. Fer se ha quedado a apenas 16 programas de formar parte del club de los 100. A lo largo de la andadura del formato solo algunos concursantes han estado más de esos días en televisión: Pablo Díaz (260 entregas), Fran González (168), Antonio Ruiz (126), Jero Hernández (121 y 120), Orestes Barbero (más de 300), Rafa Castaño (200), David Leo García (109) y el último Jaime Conde (102), en marzo de 2022.

Su sustituto es un apasionado de la ciencia

La silla de Fran la ocupa casualmente un tocayo. Fernando Calderón es de Santander y se confesaba “nervioso” antes de enfrentarse a la silla azul. Su aplomo y seguridad sin embargo le llevó a ganar las dos preguntas, derrotando así al veterano que tenía enfrente. Este cántabro trabaja como funcionario en una biblioteca y entre sus aficiones detalla jugar al billar, escribir y la ciencia. De hecho estas dos últimas pasiones se encuentran en otra de sus ocupaciones pues colabora como escritor de una columna científica.

El último ganador del rosco de Pasapalabra fue Rafa Castaño, que se llevó a casa un bote de 2,2 millones de euros, el más alto en la historia del programa. El periodista de 32 años derrotó a Orestes, con quien llevaba midiéndose 200 programas. Fueron rivales, compañeros y amigos pues a lo largo de tanto tiempo forjaron una relación de amistad estrecha. “Yo siempre diré que es el mejor tío que ha pasado por aquí, mejor concursante y también un tío que se hace querer", dijo Rafa mientras Orestes le devolvía los piropos y aseguraba que lo que había conseguido su compañero es "una barbaridad". El burgalés no se llevó el gran premio, pero sí un "un botecillo majo" de más de 200.000 euros. "Tengo los siguientes años resueltos, no hay ninguna pena con esto", dijo sin perder su ya característica sonrisa.