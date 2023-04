Así es la actual relación entre Rafa y Orestes fuera del plató de 'Pasapalabra'

Ya ha pasado más de un mes desde que Rafa Castaño se alzara como ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra . Después de 18 meses en el programa de Antena 3, el periodista venció a Orestes Barbero en 'El rosco' y ganó los 2.272.000 euros que había acumulado. Sin embargo, el triunfo de Rafa supuso para su contrincante un verdadero varapalo. Aun así, Orestes abandonó el programa con 215.400 euros, una cantidad que pudo acumular después de participar en 360 programas.

Rafa Castaño ha concedido una entrevista a la revista Pronto en la que ha revelado algunos aspectos de interés general. En ella ha declarado que su principal prioridad en estos momentos es recuperar su anonimato, aunque es consciente de "que la gente tardará un tiempo en olvidarse". En cuanto a su futuro profesional, Rafa ha afirmado que en unos meses buscará un trabajo que le guste, aunque el dinero ya no será un condicionante para él: "El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso".

También respondió a una de las preguntas más repetidas, ¿a qué destinará el premio ganado?: "No quiero un piso, ni un coche ni lujos, porque no los necesito. Sé que suena raro, pero sólo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, y en comer y viajar. Además, como ya avanzó en una entrevista al programa "La Roca", ha descartado volver a participar en un concurso de televisión: "Llevo muchos años en concursos de cultura, ahora tras haber ganado el bote, no contemplo ir a otro, lo que más me apetece es dejar de ser tan conocido como soy" afirmaba.

A pesar de que en muchas ocasiones tanto Rafa Castaño como Orestes han hablado sobre la buena relación que mantienen a pesar de ser rivales en el concurso, en esta última entrevista Rafa ha sorprendido con una revelación: "Fuera de los platos no hablamos. Ahora quiero dejarlo tranquilo, porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está". Además, le preguntaron si le daría parte del premio ganado: "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220 mil euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza", sentenció.

¿Cómo se encuentra Orestes Barbero en la actualidad?

El joven ha estado aislado de los focos mediáticos después de su derrota hace más de un mes. El burgalés se despidió del concurso y de la audiencia que le siguió día tras día, esperando que se llevara el bote: "Yo, cuando pase un tiempo prudencial, 4 o 5 años, no sé cómo estará mi vida en ese momento, espero tener la ocasión y algún especial para volver ", le dejó caer al presentador. Eso sí, hace unos días Barbero rompía su silencio para zanjar ciertos rumores sobre su estado de ánimo a raíz de unas declaraciones que hizo Luis de Lama, exconcursante del programa, para Espejo público: "Estoy perfectamente. Es absolutamente lamentable que, en lugar de respetar el silencio, me encuentre con que se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama, colándolas como información de primera mano" aclaró.

A esta situación un tanto incómoda, se suma el hackeo de su cuenta de instagram. El Jueves Santo publicaba un nuevo tuit en el que pedía que se dejara de seguir su cuenta en instagram tras haber entrado en ella y haberle suplantado y cambiado la contraseña. "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo falsa identidad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor", rogaba. "Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña", pidió el burgalés.

