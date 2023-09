La escapada de moda de Victoria de Marichalar: así se prepara para un desfile en Milán

Loading the player...

La moda es una de las grandes pasiones de Victoria de Marichalar. La hija de la infanta Elena se ha vuelto una habitual en desfiles y todo tipo de eventos, y no podía faltar en la Fashion Week de Milán. Victoria ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a la ciudad italiana, desde donde ha compartido algunas fotos y vídeos con sus seguidores. Así, la sobrina de Felipe VI ha mostrado cómo se prepara para un desfile, mostrando su sesión de maquillaje y peluquería. El resultado final ha sido un look de lo más llamativo con el que ha posado para las cámaras. Dale al play y no te lo pierdas.

-Victoria de Marichalar, una gran fan de Tini cantando entregadísima en su concierto

-El espectacular posado en bikini de Victoria de Marichalar como una auténtica 'celebrity'