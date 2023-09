'The Young and the Restless' fue su mayor éxito Billy Miller muere a los 43 años, actor de la serie 'Suits' en la que trabajó Meghan Markle El intérprete estadounidense, que llegó a ganar tres Premios Emmy, luchaba contra una depresión

Consternación en la industria televisiva norteamericana tras el fallecimiento a los 43 años de Billy Miller, el actor ganador de tres premios Emmy diurnos por la serie The Young and the Restless y también muy conocido por su trabajo en Hospital General. Aunque las causas exactas de su muerte no se han hecho aún oficiales, su representante aseguró que el intérprete tenía graves problemas de salud mental.

Miller perdió la vida el pasado viernes en Austin (Texas), según confirmó su mánager a Variety en un comunicado, deceso que se produjo tan solo dos días antes de que el actor hubiera cumplido 44 años. "Estaba luchando contra una depresión", señalaron desde su entorno. Nacido el 17 de septiembre de 1979, a lo largo de su infancia también sufrió una enfermedad rara que, al parecer, afectaba el cartílago de sus tobillos.

En lo profesional, participó durante varios capítulos en Suits, el drama de abogados por el que Meghan Markle saltó a la popularidad antes de casarse la actriz con el príncipe Harry. Precisamente, uno de los creadores de la serie escribía este domingo unas conmovedoras palabras al conocer la triste noticia: "Era un hombre divertido, inteligente, amable y gentil", señalaba Aaron Korsh en su perfil público sobre el fallecido.

Billy comenzó su carrera primero como modelo y, de ahí, dio el salto al mundo de la interpretación en el drama All My Children. Posteriormente, comenzó a trabajar en The Young and the Restless para asumir el papel de Billy Abbott. Un rol que le valió tres galardones 'Daytime' Emmy, incluidos dos como actor de reparto y otro de principal. Fue en 2014 cuando se marchó de la misma y se unió a Hospital General, cuyo productor ejecutivo también ha tenido un recuerdo para él.

"Estoy desolado tras conocer la muerte del increíblemente talentoso Billy. En nombre de todo el equipo, nuestros corazones están con su familia y sus amigos en este momento tan difícil", expresaba Frank Valentini. También la reconocida Octavia Spencer, con quien Miller coincidió en la ficción Truth Be Told, aseguró sentirse "sin palabras" y quiso mandar su más sentido pésame a los más allegados y todos los fans del actor.

El currículum de Miller incluye otras muchas producciones como son sus apariciones en NCIS, The Rookie, Truth Be Told, Major Crimes, C.S.I., Castle y Enormous. Además, en la gran pantalla, lo vimos en la cinta bélica de Clint Eastwood El Francotirador (2014). Miller no tenía pareja sentimental conocida en estos momentos, mientras los seres queridos que lloran su pérdida son su madre Patricia, su hermana Megan, su cuñado Ronnie y su sobrinos.

