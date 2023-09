Hiba Abouk empieza el curso con nuevas ilusiones y volcada en sus hijos

La vida de Hiba Abouk dio un vuelco hace medio año. El escándalo en el que se vio envuelto su marido, el futbolista Achraf Hakimi, hizo que todo se derrumbara. La actriz no solo tuvo que aceptar "el fracaso de un proyecto familiar" al que se había entregado "en cuerpo y alma", sino que también tuvo que enfrentarse a la tormenta mediática en la que se vio envuelta. Y no fue fácil. Sin embargo, la protagonista de El Príncipe ha conseguido tomar las riendas de su vida. "He necesitado tiempo para digerir este shock", dijo tras anunciar su ruptura.

La intérprete madrileña de origen tunecino y libio está muy ilusionada con este nuevo comienzo de curso. Además de diferentes proyectos a nivel profesional, Hiba está volcada en sus hijos: Amín, de tres años, y Naím, de uno, que han sido su motor en estos meses tan complicados. Lo único que le importa es su bienestar y que crezcan felices, y no hay duda de que va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. "Agradecida. Bendecida. Lo mejor de mi vida. Mis niños", ha escrito junto a esta imagen.

Además, la actriz cuenta con el apoyo incondicional de familiares y amigos, que no se han separado de ella ni un solo instante, como es el caso de Rossy de Palma o Pelayo Díaz. Con ellos ha compartido muchos momentos de risas, viajes y planes que la han ayudado a ir poco a poco recuperando la sonrisa. La vimos disfrutando del verano en Ibiza y Túnez, bailando en Río de Janeiro y, más recientemente, acudiendo a un estreno de cine en Madrid.

La semana pasada, la actriz fue una de las invitadas al 125º aniversario del Hotel Ritz de París y causó sensación mostrando su lado más sugerente con un vestido negro Alexandre Vauthier con escotazo y abertura lateral, además de su característica melena suelta y ondulada. Hiba Abouk está viviendo un renacer... a todos los niveles.

"Tengo un proyecto de trabajo para final de año que está por confirmar y que ojalá salga", nos decía emocionada en su última entrevista con ¡HOLA!. La actriz nos confesaba: "Me apetece también ocuparme de mí y retomar mi vida. Ahora he sufrido un cambio y es importante ocuparse y estabilizarse". Y en eso está. Por delante tiene unos meses de nuevos retos y nuevas ilusiones con los que, ahora más que nunca, quiere volver a ser la de siempre.