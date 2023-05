El revelador mensaje de Hiba Abouk en medio de su polémico divorcio de Achraf Hakimi

Un mes ha transcurrido desde que Hiba Abouk rompiera su silencio después de que su marido Acraf Hakimi fuera acusado de agresión sexual en su propio domicilio y confirmara su separación después de casi tres años de matrimonio y dos hijos en común, Amín, de 3 años, y Naím, de 1. La intérprete madrileña, de origen tunecino y libio, y el defensa del Paris Saint-Germain iniciaron los trámites de divorcio de un proceso que desde un primer momento se preveía complicado.

La protagonista de El príncipe ha asegurado que lo primordial para ella es que sus hijos estén sanos y felices y su conciencia está tranquila después de haberlo intentado y hecho todo lo que tenía que hacer. No obstante, en medio del shock en el que todavía se encuentra por los delitos que le imputan al padre de sus hijos, la actriz y sus abogados se llevaron una desagradable sorpresa cuando acudieron a los tribunales en Francia para acordar los términos del divorcio. Según las informaciones publicadas por el medio africano First Mag, la Corte notificó a Hiba Abouk que el futbolista no poseía fortuna alguna, ya que había puesto todas sus ganacias a nombre de su madre. El exjugador del Real Madrid y actualmente lateral del PSG estaría cobrando un sueldo que rondaría un millón de euros mensual.

El matrimonio se casó en secreto y en régimen de bienes gananciales, por tanto deben repartir la fortuna obtenida durante esos años que estuieron casados y en los que la actriz dejó a un lado su carrera profesional para seguir al jugador donde le requerían sus compromisos y cuidar a sus hijos. Según La Vanguardia, Hiba Abouk le reclamaría entre 8 y 10 millones de euros, la mitad del dinero que habrían ingresado en estos años. Un hecho por el que cierto sector le habría considerado interesada a la actriz que abandonó su carrera para seguirle a él a París cuando fichó por el Paris-Saint Germain.

María Patiño ha contado en Sálvame el mensaje le envió a Hiba Abouk en el que se mostraba incrédula de que algunas personas la considerasen interesada, cuando ha sido una actriz muy reconocida de nuestro país gracias a las series El príncipe, Madres o Con el culo al aire. Hiba repondió a la presentadora con un contundente mensaje que lanzaba a todos los que la critican y en el que desvelaba su opinión más sincera. "Hola María, totalmente, es el mundo machista y misógino en el que vivimos. Teniendo en cuenta que cuando empezamos la relación él no ganaba dinero y yo era más conocida que él…así que imagínate", dice que le respondió a la actriz. "Lo bueno es que ya no me afecta lo que digan, quiero ser discreta para que el día de mañana no afecte a nuestra familia. Confió en la justicia y en el sentido común que están de mi lado", añadió en este mensaje lleno de significado en plena disputal legal y en el que deja entrever que solo busca el bienestar de sus hijos.