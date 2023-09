Tania Llasera desvela su vivencia más difícil: sufrió maltrato psicológico

Su seguridad y talento en las cocinas la están convirtiendo en una de las rivales más fuertes de MasterChef celebrity. Tania Llasera, 44 años, es una de las aspirantes más luchadoras, espíritu que ha demostrado a lo largo de las dos entregas que ya se han emitido. Este carácter la llevó en el pasado a superar una complicada situación de abuso psicológico sobre la que se ha sincerado ante las cámaras del talent culinario. Una confesión íntima que le vino a la memoria después de elaborar una receta inspirada en el cuento Caperucita Roja, a la que bautizó como Caperucita Feroz. “Caperucita se va con 18 años a Inglaterra a estudiar y se encuentra con un lobo feroz” comenzó la presentadora.

Explicó que gracias a su fuerza logró salir adelante. “Ese lobo feroz la hace pensar que no sirve para nada, pero ella consigue matar metafóricamente al lobo y convertirse en una persona con mucha autoestima. Una persona que está hoy en MasterChef y os está mirando” dijo. Tania recordó algunas de las cosas que tuvo que escuchar entonces de aquella pareja. “Esta persona me decía que no servía para nada, que no era nada inteligente, que era tonta, que todo lo hacía mal. Te van minando la autoestima y tú te lo vas creyendo. Crees que tienes una relación pasional, cuando, en realidad, es una relación muy tóxica”.

Aquella experiencia le sirvió de aprendizaje. “No me vuelve a pasar jamás. Ahora siempre que veo en una amiga algo así, las alarmas me saltan y, en la medida de lo posible, intento ayudar siempre”. La receta que preparó Tania, inspirada en aquella situación, fue un muslo de pollo con mermelada salada con un tono rojizo que emulaba la sangre. El simbolismo estaba reflejado, pero el sabor, no. “El mensaje es muy importante, pero el plato es terrorífico” dijo Jordi Cruz, que escogió junto al resto de jueces este plato como el peor de la prueba. En la competición por equipos, sin embargo, Tania fue la mejor y al donar los 4.000 euros a la investigación de la ELA se emocionó recordando a un amigo suyo que falleció a causa de la dolencia.

Tania Llasera está casada desde 2012 con Gonzalo Villar y tiene dos hijos, Pepe, de 7 años, y Lucía, de 5, con quienes vive en una casa en el campo. La presentadora, que tiene raíces británicas, desarrolló parte de su carrera en el Reino Unido, en cadenas como la BBC y Channel 4. En España, trabajó en Telecinco, cadena en la que participó en programas como Mira quién mira, Fama ¡A bailar! Y La Voz. Después fichó por TVE. También ha escrito varios libros entre los que está La vida a mordiscos.