Tania Llasera muestra sus mayores complejos y cuenta cómo ha aprendido a aceptarlos

Tania Llasera se ha convertido en un auténtico referente y abanderada del movimiento body positive. La presentadora conoce bien la importancia del amor propio y la autoaceptación y, con su última publicación, ha dado un paso más para ayudar a sus seguidores en esta tarea. Tania ha compartido un vídeo en el que aparece mostrando cada uno de sus mayores complejos, explicando cómo ha conseguido darles la vuelta e incluso reírse de ellos. "Me desnudo para vosotras. Inspirada por Emma Thompson, aquí una disección de nuevos y viejos complejos. Todas tenemos complejos. La cuestión es que no supongan un freno para vivir y experimentar la vida. Recuerda que somos instrumentos, no ornamentos", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

