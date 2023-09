La preciosa despedida de Danae a su suegra, María Jiménez

María Jiménez falleció el pasado jueves, 7 de septiembre, a los 73 años. Su estado de salud era muy delicado, pero solo su círculo más íntimo sabía que padecía cáncer de pulmón. "Llevaba un par de años lidiando con una enfermedad complicada y poco a poco se le ha ido extendiendo. Con los dolores que tenía ha aguantado como una leona, pero su cuerpo no ha podido más", explicó Alejandro, el hijo que la cantante tuvo durante su tormentosa relación con Pepe Sancho.

La muerte de María Jiménez provocó un profundo dolor entre sus familiares y amigos más cercanos. "Me niego a pensar que se ha ido. Para mí siempre será eterna", dijo Eugenia Martínez de Irujo en la capilla ardiente. "Era una mujer que siempre abrió su corazón de forma generosa, una artista tremebunda, terroríficamente brutal, un volcán incontenible de sentimientos y con una gracia que arrasaba con todo", añadió Carlos Herrera.

Ahora, una semana después de su partida, ha sido Danae Sánchez de Castro, pareja de Alejandro y madre de sus dos hijos, Julia y Álex, quien se ha despedido públicamente de ella. "Por siempre en mi corazón", ha publicado junto a esta imagen tan especial de las dos juntas. La foto es de hace unos meses, de su pedida de mano, una celebración que la artista quiso compartir en María Jiménez: mi mundo es otro, el documental sobre su vida emitido en laSexta.

Tras esta instantánea, Danea ha compartido una preciosa carta en la que expresa lo mucho que va a echar de menos a su suegra, con quien hablaba todos los días por teléfono si no se veían. "La magia de su mirar, la magia de sus palabras, la magia de sus actos que todo lo que tocaba lo convertía en amor. Porque a pesar de todo su sufrimiento ella era amor puro", ha comenzado diciendo.

"Que te gustan mis cosas, me decía. Imposible olvidar su cara cuando me reía con 'sus cosas', la cara de satisfacción que ponía... porque ella sabía que yo la entendía. La tranquilidad mutua que sentíamos las dos sabiendo que estábamos ahí, cada una con nuestro papel, el respeto que siempre me ha tenido y yo siempre cuidaba corresponder. Por estas y tantas, tantas cosas más no va a ser nada fácil. Y es algo inexplicable, pero sé que estás ahí, lo siento. Sé que no nos vas a dejar", ha finalizado.

La cantante trataba a Danae como a una hija más. "Yo la digo, si te separas de Alejandro, separate de él, no de mí", contó en una entrevista con Bertín Osborne. Danae, por su parte, aseguró que la cantante era una suegra excepcional. "Me río mucho con ella y es superdivertida. Además, no es la típica suegra, porque no se mete en cosas que suelen hacer otras. Ella me lo pone muy fácil y yo intento corresponderla de la mejor manera".

El día de la pedida de mano de Alejandro y Danae, María estaba muy feliz y brindó por la felicidad de los novios. "Yo amo a mi hijo, lo respeto. Amo a Danea, la respeto y a su familia, y a la mía también, y a todos mis amigos y a todos los que estamos aquí", dijo. "Que no tarde mucho la boda, que quiero llegar", pidió a la pareja entre risas. Por desgracia, su deseo no pudo hacerse realidad.

