Julia Janeiro, la hija de Jesulín y Mª José Campanario ¿concursante de 'GH VIP 8'?

Quedan escasas horas para que ‘GH VIP 8’ se estrene en Telecinco y la rumorología que hay en torno a los concursantes no cesa. Y es que es la primera vez en años que Mediaset no confirma la identidad de los concursantes que participarán en el reality. Uno de los nombres que ha sonado en las últimas horas es el de la primogénita de Jesulín de Ubirque y Mª José Campanario, Julia Janeiro (20 años).

El nombre de 'Juls', como a ella le gusta que la llamen, ha salido publicado en un vídeo de un youtuber como confirmado. Sin embargo, la hija del torero ha querido desmentir su fichaje por ‘GH VIP 8‘. Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: "No voy a ir a ningún reality. Absolutamente todas las informaciones que se están filtrando acerca de mi supuesta participación en ciertos programas de televisión son totalmente falsas", asegura la joven.

"Lo dije en varias ocasiones y vuelvo a recalcarlo, no pienso formar parte de la telebasura, gracias", sentencia Julia Janeiro en el mensaje que ha borrado posteriormente.

David Lafuente también desmiente su participación

Además de Julia Janeiro, otro de los nombres que más han sonado en las últimas semanas a raíz de una de las pistas que lanzó Telecinco es el de David Lafuente, cantante y ex componente de Auryn, cuyo fichaje parece haberse caído en el último momento. Lejos de confirmarse su fichaje, el joven ha sido el encargado de desvelar su baja de ‘GH VIP’.

En concreto, el cantante ha empleado sus redes sociales para confirmar que, hasta el momento, sus planes pasaban por convivir en la famosa casa de Guadalix de la Sierra: "A todos los que me estáis preguntando por ‘GH VIP 8’, informaros que no, no voy a Guadalix. Lo digo porque no paro de verme en medios digitales como confirmado y no es real. Quién sabe si otro año o en otro momento. Muchas gracias por tantísimos mensajes de apoyo. Incluso de gente de los realities. Estoy de verdad muy asombrado», dice en las primeras líneas de su mensaje.

Secretismo en Telecinco

Un hasta desconocido elenco de concursantes que, en palabras de la presentadora, Marta Flich, promete sorprender a la audiencia. "Aunque muchos no lo entenderán, para mí entrar en ‘GH’ hubiese sido volver a mi infancia, tenía tantas ganas de saltar, gritar, reír, bailar, conocer… pero entiendo que hay perfiles mucho más fuertes y somos muchos". Estas palabras del "descartado" David Lafuente dan a entender que tanto productora como cadena están poniendo toda la carne en el asador de cara al inminente estreno y que se han decantado por un rostro más potente. A pesar de la negativa de los superiores, David Lafuente no pierde la esperanza en volver a participar. De hecho, ha comentado: "No pasa nada, la vida sigue y mis ganas también… ‘GH VIP 8’ te he rozado. Vamos a por el 9".

Filtración de concursantes

El creador de contenido Dareol Rewind publicaba en su perfil de YouTube un vídeo en el que anunciaba a sus seguidores que la lista de concursantes se había filtrado. Según desvelaba el youtuber los nombres de la nueva edición de GH VIP es la siguiente: Sol Macaluso, Pocholo, Oriana Marzoli, Laura Bozzo, David Lafuente (exmiembro del grupo musical Auryn), Carmen Alcayde, Jorge Brazález (ganador de Masterchef 5), Jairo Alonso (expareja de Isabel Díaz Ayuso), Cósima Ramírez de la Prada (hija de Ágatha Ruiz de la Prada), Julia Janeiro (hija de Jesulín de Ubrique), Alex Caniggia, Pelayo Díaz y Javier Yeste (Mr Gay España 2023). Juls y Lafuente ya han desementido su participación.