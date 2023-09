La futbolista Ivana Andrés se encuentra con Ivana Icardi después del error viral con sus nombres

Ambas fueron protagonistas de un divertido equívoco que no tardó en convertirse en viral. Poco después de la victoria de la Selección española femenina de fútbol, el Gobierno decidió conceder a sus 23 jugadoras la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Lo que no se esperaba entonces es que el BOE cometiera un error en uno de los nombres que no tardaría en ser lo más comentado del universo virtual. En el listado en lugar de citar a la capitana Ivana Andrés, se nombró a la conocida influencer Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray. El lapsus fue tomado por ambas con mucho humor, como acaba de demostrar el encuentro que han organizado y del que han dejado constancia con varias imágenes.

“La medalla al mérito, al buen rollo y la simpatía te sentaría genial. Gracias por el ratito que hemos pasado. Placer conocerte. La vida, con humor, es mucho más vida” escribió Ivana Andrés junto a la foto en la que se la ve con la influencer. Esta fue la primera en compartir este encuentro, al que sumó una divertida captura de la serie animada de Spiderman, en la que el superhéroe se encuentra con un doble (que ya había compartido la capitana de la selección). “Estas fotos tienen más sentido juntas” apuntó Icardi, que vistió la camiseta roja de la selección.

La argentina, exconcursante de Supervivientes, ya había bromeado tras leer el error en el BOE asegurando que se merecía la citada medalla. “Ahora quiero una medalla solo por haber tenido que aguantar a todos mis amigos y conocidos felicitándome hoy más que el día de mi cumpleaños” escribió. Sin duda las dos supieron tomarse la situación con mucho humor, como ha demostrado este encuentro de las dos tocayas.

La victoria de la selección española femenina de fútbol ha sido objeto de cientos de titulares tras el beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a Jenni Hermoso, una de las jugadoras del combinado. El triunfo de las jugadoras quedó así ensombrecido por la polémica que ha derivado en la dimisión del directivo, a pesar de que en un principio aseguró que no se apartaría voluntariamente de su cargo y de que no ha asumido las críticas recibidas, y en la destitución de parte de su equipo.