Ivana Icardi confirma su ruptura definitiva con Hugo Sierra

No ha podido ser. Ivana Icardi y Hugo Sierra lo han intentado pero finalmente han decidido tomar caminos separados. Así lo ha anunciado la influencer y modelo argentina, explicando que "en algún momento iba a ser necesario aclarar esto". "Hace unos días, Hugo y yo hemos decidido separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario", dice la hermana del futbolista Mauro Icardi haciendo referencia a los comentarios que ha recibido por parte de muchos de sus seguidores, que se extrañaron de no verles juntos en una fecha tan señalada.

- Tras la tormenta llega la calma: Mauro Icardi celebra su cumpleaños con Wanda Nara y sus hijos

VER GALERÍA

Ivana recuerda que hace unos meses "tuvimos una separación y tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo", sin embargo, "lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros". La que fuera concursante de Supervivientes 2020 tiene claro que lo más importante es su hija Giorgia, que nació en agosto del año pasado: "Por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto".

- Ivana Icardi cuenta cómo están siendo sus primeros días como mamá

La argentina insiste en que están tratando "de que sea lo menos doloroso posible y, sobre todo, comportándonos como dos adultos", ya que son responsables de una niña "que nosotros decidimos traer a este mundo". "Lo único que ella merece son dos padres que la amen y le sigan regalando sonrisas", dice Ivana, quien va a hacer todo lo posible para que los problemas que tienen "no le afecten en lo más mínimo a ella".

VER GALERÍA

Su mayor alegría

Desde que se convirtió en mamá por primera vez, la exconcursante de Supervivientes solo tiene ojos para su hija, que dice que es "la niña más dulce y simpática del mundo". "Amo ser tu mamá", dice la influencer argentina, que suele publicar fotos y vídeos muy bonitos junto a su pequeña. Su relación con Hugo ha tenido muchos altibajos, pero fue hace unos meses cuando atravesaron una crisis importante. "Fue en fin de año que decidimos tomarnos un respiro de toda la situación que nos tenía un poco hartos a los dos", explicó a sus seguidores en aquel momento. Además, la hermana de Mauro Icardi también contó que desde que volvieron de Honduras y tuvieron a su hija han tenido "muchas discusiones".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.