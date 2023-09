Se desvela la opinión del juez que falló en favor de Kevin Costner en el juicio

Un juez ha dictado sentencia en el juicio de Kevin Costner y su exmujer, Christine Baumgartner, sobre la manutención infantil para sus hijos. El magistrado Thomas P. Anderle reveló en su expediente judicial, compartido por la revista People, que encontró creíbles los testimonios tanto al oscarizado actor de Bailando con lobos, de 68 años, como de la modelo y diseñadora, de 49, durante el juicio de dos días de duración en el Tribunal Superior de California en Santa Bárbara.

Sin embargo, considera que la cifra que tendrá que pagar el actor para mantener a sus tres hijos menores de edad, Cayden Wyatt, de 16, Hayes Logan, de 14, y Grace Avery, de 13, debe ser sustancialmente menor de la exorbitante cantidad que Christine Baumgartner le exigía para poder llevar un estilo de vida similar al de antes de su divorcio. La orden se alineó más con las solicitudes de Costner, otorgando a la ex del actor 59.000 euros en concepto de manutención infantil mensual, que es menos de la mitad de los 151.000 que pedía. El juez dictaminó que "las necesidades razonables de los niños están plenamente cubiertas por esta orden" y que cualquier cantidad adicional sería esencialmente "manutención conyugal encubierta".

Baumgartner "tendrá la oportunidad de convencer al Tribunal de que tiene derecho a recibir manutención conyugal", declaró el juez, sin embargo "no era el tema que nos ocupa en esta audiencia". Desde que el pasado 1 de mayo Baugartner solicitara el dovrocio del actor por "diferencias irreconciliables", Baumgartner ha luchado porque la calidad de vida de sus hijos no se viera afectada a raíz de su ruptura. En un primer momento llegó a exigir 32.000 euros al mes, Costner se negó y, después de rebajar considerablemente la cantidad, pedía ahora 151.000 con el fin de proporcionar a los adolescentes un nivel de vida "comparable" a su vida anterior porque sus hijos "llevan el lujo en el ADN", como reveló la modelo en el juicio.

Kevin Costner ya había escarmentado después de protagonizar uno de los divorcios más caros de Hollywood con su primera esposa Cindy Silva, que le costó la mitad de su patrimonio entonces de 80 millones. Por ello, al decidir casarse con la modelo Christine Baumgartner, blindó su fortuna, que ahora se estima en 250 millones de euros, y antes de su boda él y su pareja firmaron un acuerdo prenupcial. Tal vez lo único con lo que puede proteger su patrimonio, ya que en él se detallan la manutención del cónyuge, honorarios legales y propiedades. En el acuerdo señalaban que Baumgartner debía de abandonar el domicilio conyugal en un plazo máximo de 30 días después de solicitar el divorcio, a lo que ella se negó. Tuvo que ser una orden judicial la que provocara su salida en el mes de julio de la mansión del actor en Carpintería (California).

Christine recibió un pago de 1,4 millones de euros y una fuente reveló a la revista People que Costner le dio a su ex un millón más de lo estipulado en el acuerdo: "Ha ido más allá de lo que especificaba en el acuerdo prenupcial". No obstante, ella trató de impugnarlo revelando que ella "se sintió presionada a firmar el acuerdo debido a las circunstancias que rodearon su ejecución" y "no lo entendió completamente". Algo que los abogados del protagonista de El guardaespaldas rechazaron después de "ella misma admitiera previamente que celebró el acuerdo por su propia" voluntad", En él Christine declaraba en mayúsculas que ella "voluntariamente" y "libre de coacción, fraude o influencia indebida" celebraba dicho acuerdo, según señaló la defensa del actor.