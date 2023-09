Kourtney Kardashian, sometida a una intervención fetal de urgencia

¡Menudo susto! Kourtney Kardashian, de 44 años, que afronta la recta final de su embarazo tuvo que ser sometida a una intervención fetal de urgencia debido a una complicación, como ella misma ha contado. Ahora que ha superado la delicada situación ha explicado los momentos tan difíciles que atravesó, dando las gracias a los médicos por su rápida actuación y por salvar la vida de su bebé. “Siempre estaré agradecida a mis médicos por salvar la vida de nuestro bebé” comienza Kourtney junto a una imagen en blanco y negro de sus manos entrelazadas a las de su marido Travis Barker, de 47. A él, su gran apoyo incondicional, le dedica también parte de su mensaje.

Los refrescantes posados de Kourtney Kardashian embarazadísima y en bikini

Kourtney Kardashian está embarazada: así se lo comunicaba a Travis Barker ante miles de personas

“Siempre estaré eternamente agradecida a mi marido que corrió a mi lado aunque estaba de gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Mi roca. Y a mi madre, gracias por cogerme de la mano en estos momentos” detalla. Unas palabras marcadas por la emoción y el sentimiento que muestran la preocupación de los componentes de la familia y su apoyo a la socialité. “Como alguien que ha tenido tres embarazos fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de someterme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo” asegura. Lo ocurrido le hace considerar de otra manera, y sobre todo respetar, “a las madres que han tenido que luchar por sus bebés mientras estaban embarazadas”.

Todo ha salido bien

Kourtney no cuenta los detalles de lo que le pasaba a su bebé y qué es lo que motivó su intervención quirúrgica, pero da gracias porque ya está en casa. “Salir del hospital con mi pequeño en el vientre y a salvo es la mejor bendición” concluye. Travis también se ha referido a lo sucedido, feliz de que todo haya salido bien y anunciando cuándo reanudará su gira de conciertos. “Dios es grande. Viajé a casa a causa de una cirugía de emergencia para nuestro bebé. Estoy muy agradecido de que saliera bien. Quiero dar las gracias por todo el apoyo, la gira se retoma el viernes” escribió.

El bebé que viene en camino es el cuarto hijo para ambos. Kourtney tiene dos niños, Reign Aston, de ocho años, y Mason Dash, de 13, y una niña Penelope Scotland, de once años, con su ex marido Scott Disick. Barker tiene tres hijos con su ex Shanna Moakler: un niño Landon, de 19 años, una niña Alabama, de 17, y una hijastra Atiana, de 24. El pasado mes de junio, Kourtney reveló que estaba embarazada, anunciando las emocionantes noticias en un concierto de su marido en el que mostró un cartel en el que confirmaba la noticia. También Travis se enteró en ese momento ante miles de personas de que iba a ser padre. Durante este verano se han podido ver diversas imágenes de la hermana de Kim marcando sus curvas premamá en bikini, imágenes en las que se ha podido comprobar cómo aumenta su tripita.