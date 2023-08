Los enigmáticos mensajes de Emilia y Duki: ¿han roto su relación?

El género urbano se ha convertido en uno de los más destacados entre la generación Z durante los últimos años, no sólo por la música, sino porque las parejas que se conforman entre los cantantes, son de las favoritas del público. Sin embargo, el verano ha estado protagonizado por algunas sonoras rupturas, como la de Rauw Alejandro y Rosalía, por lo que los fans ya están muy alerta. Es el caso de Emilia Mernes, de 26 años y Duki, de 27 años, que, después de haber publicado algunos mensajes han levantado las sosprechas de una posible ruptura tras un año y medio de relación.

La artista, que acaba de conseguir el disco Platino por su álbum ¿Tú creess en mí?, escribió unas palabras que llamaron rápidamente la atención: "No me hubieras hecho daño si me quisieras", seguido de un emoticono de corazón roto. Justo al día siguiente el trapero parece que recogió el guante y le respondió en su perfil: "Quizá el cara tatuada no era lo que te esperabas. Pero igual querías volver cada vez que me dejabas". Unos enigmáticos mensajes que los fans más aférrimos cogieron al vuelo para hablar de una posible ruptura en dos de los artistas más seguidos hasta la fecha.

Como en muchas ocasiones, las posturas ante los movimientos de Emilia y Duki son diversas. Las más optimistas sugieren que se trata de una estrategia para promocionar una nueva colaboración musical entre ambos. El resto de las opiniones afirman la idea de una nueva separación entre las parejas más sólidas y queridas de la música hoy en día. El misterio se mantiene hasta el momento y los fans esperan novedades para confirmar o desmentir los rumores sobre la presunta separación de caminos entre ambos intérpretes.

Mientras tanto, la cantante y compositora Emilia, triunfa tanto en las listas musicales, como en el escenario. Actualmente, está conquistando el mundo con su gran tour, el cual ha pasado por nuestro país en 16 fechas. La intérprete de Cuatro Veinte, tuvo claro desde pequeña que quería ser artista, y labró su camino dando pequeños pasos desde Nogoyá, una pequeña ciudad agrícola, para trabajarse todo su éxito. Desde que sacó su álbum debut en 2022 titulado ¿Tú creess en mí?, ha logrado hacer que más de 200.000 personas puedan disfrutar de sus explosivas presentaciones en directo y, como broche de oro de su triunfante gira, le entregaron el disco de Platino por las ventas de su sencillo No se ve.