Actriz, modelo y novia de un famoso rapero: así es Emilia Mernes, la cantante urbana que triunfa en España

El género urbano se ha alzado en los últimos tiempos como uno de los favoritos del publico. Aunuqe antes era un estilo musical predominantemente masculino, cada vez son más las mujeres que están destacando en este sonido como es el caso de Karol G, conocida como 'La bichota', o Emilia Mernes, a la que también se conoce simplemente como Emilia, quien se ha convertido, por méritos propios, en uno de los grandes exponentes de este arte y que aterriza ahora en España para disfrute de todos sus fans.

Las reacciones opuestas de Piqué y Anuel a la canción de sus ex, Shakira y Karol G

VER GALERÍA

Con novia 'influencer' y ganas de tener familia numerosa: el lado más personal de Manuel Turizo

Aunque Emilia ya ha visitado nuestro país en otras ocasiones, esta vez llega a Madrid para ofrecer su primer concierto en solitario, un espectáculo que supone el punto de partida de su gira de verano. El escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a su tour será La Plaza de Toros de Las Ventas, donde este viernes ofrecerá su espectacular show bajo el marco musical Live Las Ventas.

A Emilia, que cuenta con más de 19 millones de seguidores entre todos sus perfiles sociales, nadie le ha regalado nada y se ha trabajado el éxito dando pequeños pasos que la han llevado desde Nogoyá -una pequeña ciudad agrícola de 45.000 habitantes, situada en Entre Ríos, en Argentina- al resto del mundo.

VER GALERÍA

​La intérprete de cuatro veinte, de 26 años, tuvo claro desde pequeña que quería ser artista. A los cinco años comenzó con clases de baile y gimnasia, a lo que pronto le seguirían las de guitarra, cuando su abuelo le regaló la primera que tuvo, y, a los doce años, empezó a recibir clases de canto. Aunque sus primeros pasos profesionales no estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo, sino con el de la moda. Todo comenzó en 2012 cuando se proclamó ganadora de un concurso organizado por una conocida marca de ropa juvenil y su rostro se hizo popular gracias a varias campañas publicitarias.

VER GALERÍA

Con 20 años, Emilia se matriculaba en Literatura en la Universidad Nacional de Rosario y comenzaba a componee sus primeras canciones. Sin embargo, a los seis meses se daba cuenta de que ese no era su camino y se cambiaba a la carrera a Música en la misma universidad. Ese mismo año, en 2016, la joven se enteraba de que Fernando Vázquez, líder de la banda uruguaya Rombai, estaba buscando una voz femenina para la banda, una ocasión que no iba a dejar pasar.

Emilia fue en busca de su oportunidad y no dudó en grabarse entonando una de sus canciones favoritas y se la hizo llegar al joven músico, que se quedó completamente impactado al escucharla. A los pocos días, Fernando se puso en contacto con ella, y la artista no dudó en abandonar Entre Ríos, su provincia natal, para ir a cumplir sus sueños. Y así fue su salto a la fama.

VER GALERÍA

De manera paralela, como su talento no se limitaba solo a la música, Emilia protagonizaba la serie Entrelazados de Disney Channel. Pero nada es eterno y, en 2018, dos años después de comenzar su andadura con la banda y con los fans rendidos a sus pies, Emilia decidía poner punto final a su etapa en Rombai para comenzar a cantar en solitario. La joven puso rumbo a Miami, donde conoció a Walter Kolm, uno de los empresarios musicales más exitosos de la industria quien, a día de hoy, es el que lleva su carrera.

VER GALERÍA

Recalienta, lanzado en marzo de 2019, fue su primer sencillo, con él dejaba atrás la cumbia y comenzaba a explorar más el reggaeton y la música urbana. Para su primer álbum,¿Tú crees en mí?, un trabajo escrito al completo por ella, hubo que esperar hasta el pasado mes de mayo. Pero durante todo este tiempo, nos ha ido regalando canciones como Quieres, junto a Aitana y Ptzeta, Como si no importara o Esto recién empieza, ambas interpretadas con Duki, su pareja, entre otras muchas, que se han convertido en grandes éxitos y la han llevado a lo más alto.

VER GALERÍA

En 2021, desarrollando uno más de sus múltiples talentos y asumiendo un nuevo reto, probaba suerte en la televisón y se estrenaba en un formato tan musical como es La voz Argentina, donde la cantante tenía una función muy especial::era la encargada de seleccionar a los participantes que ya habían quedado fuera del concurso pero que aún tenian la posibilidad de regresar a la competencia. Durante el transcurso del programa la artista se mostraba como una coach muy cercana con los talents.

Las parejas de Emilia: Duki, su novio actual, y un antiguo amor

La primera pareja conocida de la cantante fue Fernando Vázquez, su compañero de Rombai. La historia de amor fue confirmada por algunas fotos que compartieron en sus perfiles. Un noviazgo al que, después de varios meses juntos, decidieron poner fin sin dar explicaciones sobre lo sucedido. Los rumores de posibles infidelidades por parte de él hicieron que su relación no terminara de una manera del todo amistosa.

VER GALERÍA

Meses después, en febrero de 2021, la artista era vinculada con Neymar, futbolista brasileño que actualmente milita en las filas del Paris Saint-Germaine, con quien se le vio en diferentes ocasiones. Incluso llegó a asistir a una fiesta en casa del deportista, en Sao Paulo, en Brasil. Sin embargo, ella siempre aclaró que lo único que les unía era una gran amistad. "¡No! Él me conoce por mi música y desde hace tres años hemos construido una amistad muy linda pero no, no hay nada más. Así que lamento decepcionar al público (risas)", explicaba a la revista chilena Vea.

VER GALERÍA

Quien sí le ha robado el corazón es Duki. El rapero era quien hacía pública su relación el 9 de diciembre de 2021, compartiendo una instantánea en la que aparecían besándose y que no dejaba lugar a dudas. Una imagen que confirmaba los rumores sobre una posible historia de amor entre ellos que llevaban circulando desde la grabación del videoclip de Como si no importara, tema que hicieron juntos, donde la química entre ellos era innegable.

VER GALERÍA

Y aunque son muchos los que pensaron que ese fue el comienzo de su relación, nada más lejos de la realidad, la propia Emilia confirmaba después en una entrevista que, en el momento en el que rodaron el clip musical, ya eran pareja. "Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo", explicó la trapera. "La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video". Y añadió que "al poquito tiempo que lo conocí me encantó su forma de ser, lo que es él y me conquistó todo de él”.

Emilia Mernes y Duki pasan por un gran momento como pareja. Tras algunos rumores de crisis, que los protagonistas desmintieron con rapidez, los artistas demuestran y viven su amor abiertamente y así lo suelen conpartir a través de múltiples imágenes juntos, con sus millones de seguidores, en las que aparecen complices, felices y enarmorados.