Así es Duki, el rapero argentino de 26 años que triunfa en España

A pesar de que muchos todavía no conozcan su nombre, Duki es uno de los raperos más importantes del momento. Tras colgar el cartel de 'no hay entradas' en sus dos próximos conciertos en Madrid y tener casi 12 millones de seguidores en su perfil de Instagram, el cantante acude este 23 de febrero como invitado a El Hormiguero, donde va a dar una de sus entrevistas más esperadas en nuestro país. Con 26 años, Mauro Lombardo Quiroga (su verdadero nombre), el artista está arrasado como rey del trap gracias a su reciente colaboración con Bizarrap, el productor argentino del momento al que conoció en una fiesta. Al igual que ocurre con muchos artistas del género urbano, el intérprete de Además de mí comenzó en batallas callejeras de rap y terminó participando en un torneo llamado El quinto escalón hasta que en 2016 sus 'peleas' se hicieron muy virales, consiguiendo miles de reproducciones en YouTube.

VER GALERÍA

El coautor de la letra del tema de Shakira cuenta la historia tras su creación: ‘Quitamos cosas fuertes’

Símbolo de la llamada 'generación Z', Duki se convirtió en 2022 en el artista argentino más escuchado del mundo y en febrero de ese mismo año no solo llenó dos días consecutivos el Wizink Center de Madrid (el mismo recinto que alberga este viernes y sábado sus conciertos), sino que consiguió colgar el sold out un par de horas después de anunciar los conciertos en sus redes. Muy reivindicantivo con el patriotismo argentino, el artista es muy celoso de su intimidad y casi no hay muchos datos disponibles sobre su infancia, aunque al escuchar sus temas puedes darte cuenta de que no le gustaba mucho el colegio y que no tenía muy buena relación con su familia. Tras ganar su primer torneo del Quinto y grabar No vendo trap logró ser en uno de los raperos más importantes con más de 15 millones de reproducciones en su primera semana de lanzamiento.

"Participar en El Quinto Escalón era lo más parecido a estar en un coliseo viendo cómo se matan los gladiadores. Era un momento de adrenalina, de energía y de dejarse fluir. Yo recuerdo que arrancaba el beat y había un silencio de un microsegundo, entonces tú arrancabas a rapear y no sabías lo que iba a pasar", contó el rapero en Playz. Además, Duki siguió batallando y ganando competiciones en las que los premios eran tatuajes y fue publicando otros temas como Hello cotto y She dont give a fo, dos canciones que triunfaron a nivel mundial. A estas se le sumaron Rockstar o Si te sentís sola hasta que en 2019 sacó su primer disco, Súper Sangre Joven, con C. Tangana como colaborador, y más tarde 24, Desde el fin del mundo, Temporada de Reggaetón y Temporada de Reggaetón 2.

VER GALERÍA

Conoce a Bizarrap, el productor argentino de 24 años con el que Shakira firma su polémico tema

Aunque no tiene ni 30 años, el intérprete ha podido vivir varias historias de amor. En 2020 Duki estuvo saliendo con la actriz Brenda Asnicar, aunque la cuarentena provocada por la pandemia puso fin a su relación. Tras ella, el cantante comenzó a verse con la modelo Lola Magnin, inspiración de muchos de sus temas, hasta que en 2021 empezaran a surgir rumores de que mantenía una relación con la también cantante Emilia Mernes. Varios meses después, la pareja compartió varias fotos de los dos para demostrar que sí estaban juntos.