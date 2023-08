Andrea Prat ya es madre de su tercer hijo, una preciosa niña llamada Gala

Andrea Prat y Jacobo Milán ya son familia numerosa. La hermana pequeña del presentador Joaquín Prat ha dado a luz este martes a una niña llamada Gala de la que ya ha compartido las primeras imágenes. Aunque no ha dado ningún detalle, la sonrisa de la feliz mamá parece indicar que se encuentra tan bien como la pequeña que ya conoce a sus hermanos mayores, Mauro, de seis años, y Hugo de cinco, que la cogen con sumo cuidado bajo la atenta mirada de su padre.

La niña, a la que podemos ver con el gorrito y las manoplas que colocan a todos los recién nacidos, al poco de nacer en brazos de su padre, no tarda en abrir los ojos en otra de las imágenes en la que ya está vestidita con un mono blanco cuando ni siquiera han pasado 24 horas desde su llegada al mundo.La alegría impregna estas imágenes que marcan el final feliz de un embarazo nada fácil para Andrea.

Fue el pasado mes de marzo cuando Andrea anunció entusiasmada que iban a ampliar la familia. A pesar de la alegría, confesó con sinceridad y mucha naturalidad que estaba haciendo frente a algunas dificultades. "Me encantaría decir que está siendo un embarazo precioso, pero me está dando bastante guerra. Ha sido un primer trimestre complicado... muchas náuseas y malestar durante casi todo el día", dijo entonces. Además, contó que un contratiempo la obligaba a mantener reposo. "Hace algo más de un mes nos llevamos un susto que nos llevó directos al hospital. Un hematoma intrauterino que puso en riesgo el embarazo y a mí y que me ha tenido fuera de juego todas estas semanas. Poco a poco la situación va mejorando, así que ahora no queda otra que hacer vida muy tranquila".

La benajamina de la familia Prat es una mujer muy fuerte. Con Gala, la familia vive ahora un momento de ilusión después de unos años duros. Cabe recordar que en el verano de 2020, Andrea fue diagnosticada de cáncer de tiroides. La enfermedad le cambió para siempre y que le enseñó a valorar los pequeños regalos diarios de la vida. "Me prometí aprovechar cada momento. Son cosas que se nos olvidan, pero ahora solo pienso en estar con los míos y transmitirles el valor de las cosas que realmente son importantes" declaraba en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!.