Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú, ¿han roto?

No corren buenos tiempos para Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú. Tras comenzar su relación en la última edición de 'Supervivientes', los rumores sobre que podrían haber tomado caminos distintos no cesan. Los exconcursantes llegaron juntos a la final del programa, aunque finalmente salió vencedor el sobrino de Pocholo, vivieron momentos muy agónicos en Honduras pero también dieron rienda suelta a una bonita amistad que fue más allá, eso si la gran sorpresa vino después cuando confirmaron en el plató que estaban comenzando una relación sentimental con un beso en pleno directo. Durante este verano, se han dedicado bonitos mensajes y han disfrutado de varias escapadas, incluso con sus excompañeros, pero ahora todo parece indicar que han roto.

La pareja ha estado en el punto de mira desde el primer momento y han lidiado con las críticas y especulaciones sobre una posible estrategia para conseguir llegar a la final del reality. Pero los 'exsupervivientes' no hicieron caso y han vivido un verano idílico, lleno de viajes, cenas con amigos... Por su parte y de momento, ninguno de los protagonistas ha querido confirmar ni desmentir los rumores, pero sus últimos movimientos han dejado algunas pistas sobre el futuro de la televisiva pareja.

Las pruebas de la ruptura han comenzado al ver un curioso 'like' de la ganadora de 'GHVIP 7' a un tuit de una fan sobre su relación con Bosco: ''Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola''.

Por otra parte, Bosco, que se encuentra en los Pirineos disfrutando de la tranquilidad del campo, ha compartido un mensaje con sus seguidores donde ha dejado una reflexión muy particular, "Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida de uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira. Como una vez me dijo mi coach Pocholo, ser positivo no es fingir que todo está bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio"

