La trágica victoria de Olga Carmona: se entera de la muerte de su padre tras ganar el Mundial

El 20 de agosto de 2023 quedará para siempre grabado en la memoria de la futbolista Olga Carmona, de 23 años, pues ese día la vida le mostró la cara más dulce del éxito y la más amarga del dolor. Minutos después de marcar el gol que convirtió a la Selección Española de fútbol femenino en campeona del Mundo e instantes después de alzar la copa junto a sus compañeras, la sevillana recibía la peor de las noticias, el triste e inesperado fallecimiento de su padre.

Fue su madre, presente en las gradas del estadio de Sídney junto a su hermano mellizo, la encargada de informar a su hija de la triste pérdida, empañando así el que tenía que ser uno de los mejores días de la sevillana, quien desconocedora de la triste noticia dedicaba el tanto a ‘Merchi’, la madre de una amiga fallecida recientemente, un bonito gesto, que recordó al que tuvo Andrés Iniesta con el desaparecido Daniel Jarque cuando marcó en la final del Mundial 2010 de Sudáfrica, y que la jugadora quiso recalcar una vez finalizado el encuentro. "Se lo dedico a toda la familia (de mi amiga)" declaraba Carmona minutos antes de saber que ella tampoco podría abrazar de nuevo a su padre tras este increible triunfo.

Sacando fuerzas de flaqueza y aun asimilando este profundo vacío tras haber rozado el éxtasis, Olga enviaba este bonito mensaje a su padre: "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió en Twitter la jugadora del Real Madrid.

Aunque por el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, aunque según apunta Reuters el padre de Carmona había estado luchando contra una larga enfermedad, ni el momento exacto en el que se produjo, se cree que sus familiares decidieron ocultárselo a la jugadora para no afectar su estado de ánimo de cara al que era uno de los partidos más importantes de su vida.

Antes del emotivo mensaje de Olga a su padre, era la Real Federación Española de Fútbol y el club madridista, donde milita actualmente la jugadora, los que emitieron sendos comunicados lamentando lo ocurrido."La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español" declaraba en la nota la Federación.

Unas sentidas palabras a las que siguieron las de su club: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Olga ya se encuentra viajando de regreso a España junto al resto de sus compañeras y está previsto que aterricen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas alrededor de las 22.00 horas. Lo que desconoce es si la sevillana estará presente en las celebraciones previstas para esta misma noche en la explanada madrileña del Puente del Rey, al lado de Príncipe Pío, el mismo lugar que fue elegido para festejar el Mundial masculino de Sudáfrica en 2010.