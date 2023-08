Margaret Qualley celebra su fiesta de preboda con Jack Antonoff rodeada de estrellas de Hollywood

Margaret Qualley y Jack Antonoff se van a dar pronto el 'sí, quiero'. Por este motivo, la pareja ha celebrado este viernes una gran cena a modo de preboda, la cual ha congregado a multitud de artistas famosos conocidos por el público, sobre todo los más cercanos a la pareja, además de sus familiares. Desde Taylor Swift -íntima amiga de los dos-, pasando por la modelo Cara Delevingne, hasta llegar a Channing Tatum -que iba acompañado de su novia Zoë Kravitz-, entre otros. Un festejo que ha tenido lugar en Long Beach Island, en Nueva Jersey y que, según diversas fuentes a la revista People, todos ellos lo han pasado "genial".

Al parecer, esta pequeña isla estaba "repleta de famosos este fin de semana", tal y como han asegurado al citado medio. Horas previas a la cena, algunos curiosos que estaban cenando en los alrededores del lugar se acercaron para ver a sus ídolos, entre ellos a Taylor Swift. La cantante ha sido una de las más aclamadas por el público que se agolpaba para verlos de cerca. Algunos de ellos han logrado grabar varios vídeos de la intérprete de I knew you were trouble saliendo de un todoterreno negro, con un conjunto de falda negra de dos piezas. El propio medio estadounidense ha confirmado que la reunión se celebró en Black Whale Bar & Fish House, en Beach Haven.

Cabe destacar que Taylor es íntima amiga de la pareja, al igual que la artista Lana del Rey, quien también les ha acompañado en este momento tan inolvidable. Prueba de su gran amistad son algunas de las imágenes que tiene el novio de Margaret Qualley, Jack Antonoff, con las dos en su perfil público. "Me encanta esta foto... tomadas alrededor del tiempo que hicimos ATW10 (All too well (10 Minute version)), nena, para siempre invierno que están fuera hoy. Nada mejor que Taylor... como artista y como persona. Estoy infinitamente inspirado por ti", señalaba en una de las fotografías en la que aparecía con la cantante en modo distendido y con un piano de fondo.

Otro de los rostros conocidos que también ha estado presente en el evento ha sido Cara Delevingne, que ha sido fotografiada entre las celebridades asistentes. La modelo y actriz británica, con su nuevo look de pelo corto, llevaba una camisa negra y dentro un top del mismo color, adornado con un colgante dorado. "Parecía que se lo estaba pasando genial", ha dicho una fuente a People. De entre los familiares se encontraba Andie MacDowell, la madre de Margaret Qualley.

La relación de Margaret Qualley y Jack Antonoff

La relación de Margaret Qualley y Jack Antonoff salió a la luz cuando captaron a la pareja besándose en Brooklyn en agosto de 2021. La primera aparición pública de la actriz y el músico como pareja fue en los Critics Choice Awards 2022, en marzo, donde se les pudo ver posando para las cámaras y compartiendo un beso dentro del evento. Y en mayo de ese mismo año, los enamorados desataron los rumores de compromiso después de que Qualley fuera vista luciendo un brillante de diamantes en el Festival de Cine de Cannes. La propia actriz hizo oficial su enlace con Jack en su cuenta pública con una foto de sí misma mostrando su anillo mientras se abrazaba al cuello de Antonoff: "¡Oh, le quiero!", escribió debajo de la misma.