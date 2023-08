Margaret Qualley sorprende con un sensual vestido lencero de seda y zapatos 'Mary Jane' en su boda

Esta divertida imagen cargada de sentimientos, podría ser perfectamente una escena de un rodaje de una película, pero como siempre ocurre, la realidad supera a la ficción. La actriz Margaret Qualley se ha dejado ver por las calles de Nueva Jersey de la mano del productor musical, Jack Antonoff, con quien se ha prometido amor eterno en una boda privada -a la que han acudido reconocidos rostros de la industria- y lejos de los focos de los paparazzi. Y aunque aún no hemos podido ver cómo ha sido la celebración, sí hemos conocido el mejor secreto que guarda una novia hasta el último minuto: su vestido.

La hija de la estrella de Hollywood, Andie MacDowell, que llevaba saliendo dos años con su ahora marido, ha demostrado que incluso en una fecha tan señalada como ésta, puedes ir sencilla y triunfar vestida de blanco. La que protagoniza la popular serie de La asistenta -disponible en la plataforma de Netflix- ha sido fiel a su estilo optando por un espectacular vestido largo confeccionado en una gustosa seda de acabado ligeramente brillantes, está anudado al cuello con una lazada y un pronunciado escote en pico que deja la espalda totalmente al aire.

Una impecable elección que le sienta de maravilla -al igual que su fresca y desenfadada melena bob- con la que confirma la vuelta de la moda minimalista y la importancia de elegir un diseño que te represente y que con el paso de los años siga siendo tendencia y pudieras volver a lucir en una fiesta. Aunque aún no es oficial, el look podría estar firmado por su casa de costura de cabecera con la que lleva años colaborando e incluso desfiló para ella durante la semana de la Alta Costura. ¿No sabes de cuál hablamos? De Chanel, quien desde hace un par de temporadas, la modista francesa Virgine Viard está al mando de la dirección creativa acumulando éxitos. Pero no ha sido el único traje que ha llevado en este fin de semana tan especial.

El segundo vestido de novia

Tras la ceremonia y el convite posterior, se han vuelto a dejar ver en público de camino a otra fiesta privada, pero en esta ocasión con un estilismo un tanto diferente. Margaret ha dejado a un lado el slip dress para estrenar un original vestido de corte midi que bebe de la inspiración vintage, con escote bajo y cuadrado, mangas abullonadas semitransparentes y un cuerpo blanco que se ciñe esculpiendo su figura hasta la altura de las caderas que cae con una amplia falda con volumen. Probablemente tambiéns sea obra de la mencionada maison parisina, al igual que sí lo son los zapatos planos forrados en seda y con detalles de cristales al estilo Mary Jane con tan solo una tira. Un modelo clásico que suele llevar en su día a día, y que ahora ha combinado en ambos looks nupciales.

