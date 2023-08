LOS RECIÉN CASADOS VIAJARON ESTE FIN DE SEMANA A PARÍS Tamara Falcó recuerda uno de los momentos 'más bonitos' de su luna de miel: ¡una aventura sobre ruedas en Tahití! La marquesa de Griñón ha admitido que nunca se hubiera embarcado en una experiencia así de no ser por el amor que siente por Íñigo Onieva

La romántica luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue siendo noticia pese a que hoy se cumple una semana exacta de su regreso a la capital. "Lo hemos pasado fenomenal", reconocía la marquesa de Griñón a Europa Press a su vuelta, y no es para menos, pues a la larga lista de idílicos escenarios que los recién casados han visitado entre Sudáfrica y Zambia se suma otro del que ahora hay imágenes: Tahití. Tal y como ha mostrado la hija de Isabel Preysler, la isla más grande de la Polinesia Francesa fue una de las paradas que hicieron antes de poner el broche de oro a su primer viaje como marido y mujer.

Íñigo saca el lado más aventurero de Tamara

En palabras de Tamara, su recorrido por Tahití, del que hasta la fecha no había documentos gráficos, es "uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel", pues fue allí donde se atrevió a sacar su lado más aventurero. Entre fastuosas montañas, vegetación, playas de arena negra, lagunas capaces que quitar el hipo a cualquiera, cascadas y caminos naturales, la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity se lanzó a hacer una actividad muy exigente a nivel físico que jamás habría imaginado: "Me voy a ir ocho horas en bici. No quiero decir nada, pero lo digo", se escucha decir a una entusiasmada Tamara en un vídeo que ella misma ha compartido y en el que filma los instantes previos a la inolvidable ruta que disfrutaron por los senderos de este popular destino vacacional.

Subidos a dos bicicletas óptimas para pasear por espacios irregulares, enfundados en sus estilismos más deportivos y cómodos firmados por Cocowi Brand, la marca de moda textil de Fernando Verdasco y Ana Boyer, y con los correspondientes cascos protegiendo sus cabezas, los marqueses de Griñón dieron comienzo a esta experiencia. "¡Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti!", ha reconocido la chef, que admite estar encantada con haberse lanzado a hacerla, pues la recompensa mereció la pena. Vistas de postal y recónditos espacios propios de un auténtico paraíso fueron el resultado de esta jornada, en la que el matrimonio era incapaz de esconder su sonrisa, tal y como muestran las capturas.

Un dulce momento matrimonial

Estas fotografías inéditas de la extensa luna de miel de la pareja son una evidencia más de su sintonía y del dulce momento que atraviesan tras darse el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, a casi 60 kilómetros de Madrid. Ahora, pasado algo más de un mes, Tamara no puede evitar rememorar los instantes posteriores a la ceremonia, mágicos días en los que han reconectado, han cargado pilas y han disfrutado del amor que se procesan. Las ganas que tienen de pasar tiempo juntos son tales, que este fin de semana decidían volver a hacer las maletas y poner rumbo a una de las ciudades más románticas del mundo: París.

Prácticamente sin dejar lugar para el descanso tras el periplo de novios, Tamara, de 41 años, e Íñigo, de 34, volaron a la capital francesa, donde se hospedaron en uno de sus alojamientos más exclusivos: el hotel de Crillon, ubicado en la céntrica Plaza de la Concordia. "¡Cada vez que viajas descubres lugares increíbles!", señalaba el pasado domingo la prima de Álvaro Falcó, que dijo sentirse "como en casa o mejor" en dichas instalaciones. Durante la encantadora escapada, sus protagonistas se deleitaron con apetecibles almuerzos, vistas a la Torre Eiffel y momentos de relax en un magnífico jardín interior de estilo clásico. Precisamente París fue el mismo lugar que ambos eligieron para relajarse en mayo, cuando estaban inmersos en los preparativos de su boda.

Los planes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras su boda

Tamara, de igual modo que su esposo, nunca ha ocultado sus ganas y la ilusión que le hace la idea de convertirse en madre y formar una bonita familia "ni muy pequeña ni muy grande" con Íñigo. Ya lo avanzó a la revista ¡HOLA! en unas declaraciones que ofreció tras sellar su amor ante el altar, "el primer hijo para cuando Dios quiera y ojalá quiera; ya estamos abiertos", dijo. Unas palabras que ha reafirmado ante los micrófonos de Europa Press al ser preguntada por ese gran paso: "Cuando Dios quiera, que yo creo mucho en él", ha agregado. Además, ha hecho mención a la naprotecnología, un método natural que está siguiendo desde hace varios meses y que, según ha explicado, “no es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo": "Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito".