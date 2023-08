Pau Gasol con su familia y con el recuerdo de Kobe Bryant, hace historia como primer jugador en el Salón de la Fama

Pau Gasol ha hecho historia. Este sábado 12 de agosto el Salón de la Fama del baloncesto le ha abierto sus puertas convirtiéndose así en el primer jugador español en recibir este honor. Un día muy especial en el que ha estado acompañado de sus padres, sus hermanos, su mujer, sus hijos y muchos invitados especiales. Sobre el escenario y con la voz entrecortada, confesó lo feliz que se siente: "Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto. Es un honor enorme".

Este 2023 está siendo un año muy especial para el deportista. El pasado mes de marzo recibió el gran homenaje en el que Los Angeles Lakers, con los que fue doble campeón de la NBA, retiraba su camiseta y su número 16, que cuelga del Crypto Arena de Los Ángeles. Ahora, ha recibido el tributo a la culminación completa de su carrera en Estados Unidos. Como vemos en las imágenes, Gasol ha vivido una noche de agosto en Springfield, una localidad del estado de Massachusetts, llena de emociones y en la que ninguno de sus seres queridos a querido faltar.

El jugador de baloncesto, luciendo la chaqueta naranja, sostiene a su pequeña Elisabet Gianna, de 2 años en brazos, sin poder evitar una gran sonrisa en su rostro. A su lado, su mujer Catherine McDonnell, luciendo un dos piezas del mismo color que la blazer de su marido, con el menor de la familia, Max de ocho meses. Los padrea de la estrella del baloncesto, Agustí Gasol y Marisa Saez, con un elegantísimo traje en tono azul pastel, han querido arropar a su hijo en este acontecimiento tan especial. Quienes tampoco han querido perderse esta noche han sido sus hermanos, Adria de 29 años y Marc de 38 años. Un apoyo que quiso agradecer en su discurso: "Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia".

El doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers subió al escenario siendo el primer jugador español en recibir este homenaje, ya que hasta ahora solo dos técnicos españoles tenían su nombre inscrito en él: los legendarios entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel. Una vez arriba, dio un discurso de agradecimiento que duró 20 minutos en el que quiso hacer referencia a Toni Kukoc, ya que este ejerció como su padrino: "Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc, sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos", bromeó.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue cuando recordó a su gran amigo Kobe Bryant, ya que entre los asistentes se encontraba su mujer, Vanessa Bryant, con quien el pívot español mantiene una gran relación tras el fallecimiento de su querido compañero: "No estaría aquí si no fuera por ti, hermano", confesó mirando al cielo, y la emoción se propagó en todo el auditorio. Bryant, perdió la vida con una de sus hijas, Gigi, en un accidente de helicóptero en 2020, y tal y como Pau quiso recordar: "fue la persona que mejoró mi juego más que nadie, me enseñó lo que se requiere para ganar en el máximo nivel, me enseñó lo duro que hay que trabajar y la mentalidad que hay que tener para ser el mejor".

La carrera de Pau Gasol

El reconocimiento era solo una consecuencia lógica de su carrera. Gasol se retiró en 2021 tras una impresionante carrera como deportista en la que destacan los dos anillos de la NBA con los Lakers, seis apariciones en el All-Star, campeón del mundo con España, dos platas olímpicas, tres veces campeón del EuroBasket, infinidad de medallas más en torneos internacionales. También ha dejado una huella imborrable en la selección española, con la que ganó el Mundial de 2006, los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015 así como tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y bronce en Río 2016).

