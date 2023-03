Así es Adrià, el hermano pequeño de los Gasol que solo juega al baloncesto por diversión

Pau Gasol ya es historia en Los Angeles Lakers. Su camiseta con el número 16 ya cuelga de lo alto del pabellón Crypto.com Arena junto a la de su gran amigo, Kobe Bryant, fallecido el 26 de enero de 2020 en un accidente aéreo. El español, de 42 años, no pudo contener la emoción durante esta ceremonia a la que asistieron todos los miembros de su familia. Estuvo arropado por su mujer, Catherine McDonnell, y sus dos hijos, Elisabet Gianna, de 2 años, y el pequeño Max, de tan solo tres meses. También por sus padres, Agustí Gasol y Marisa Sáez, y sus dos hermanos pequeños, Marc y Adrià.

Adrià, de 29 años, es el Gasol más desconocido, pero su vida también está vinculada al baloncestó. Empezó a jugar a este deporte a los 12 años en Memphis, en el mismo instituto donde lo hizo Marc, el Lausanne Collegiate School, sin embargo, en aquel momento no estaba muy motivado. "Me gusta, pero no para tomármelo tan en serio", dijo siendo un niño en una entrevista concedida en laSexta. Pau, por su parte, declaró lo mismo en Los Angeles Times. "Al principio Adrià no mostraba interés hacia el baloncesto. Iba obligado a ver los partidos de Marc y míos. Estaba cansado de eso".

Con el paso del tiempo se enganchó a este deporte y luchó por seguir la estela de sus hermanos. "Mi sueño personal sería seguir jugando a baloncesto al máximo nivel, seguir trabajando para ser el mejor jugador que pueda ser", confesó en La Vanguardia en 2012. "Cualquier jugador de mi edad sueña con jugar en la NBA, competir al máximo nivel y realizarse profesionalmente allí", añadió.

Pero su sueño no se hizo realidad, de hecho, en 2020 fichó por el Espanyol y reconoció entre risas que no era tan bueno como sus hermanos. "Yo juego al baloncesto y he llegado hasta donde he podido llegar. Ellos son muy buenos (Pau y Marc), creo que no me parezco a ninguno", bromeó en Jugones. "Llevo una vida más normal: ir a la universidad, trabajar 'de verdad', no de jugar a un deporte...", explicó.

El pequeño de los Gasol nunca ha descuidado sus estudios. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Barcelona y posteriormente cursó un Máster en Gestión Financiera y Auditoría en la Pompeu Fabra. Después estuvo trabajando varios años en el sector financiaro.

Adrià es tan discreto que tiene sus redes sociales cerradas y evita aparecer en público con su familia. Esta prudencia provocó una anécdota muy graciosa que se hizo viral. Fue en 2018, durante unas vacaciones con sus hermanos en Ibiza. Pau subió una foto con él y muchos seguidores se preguntaron quién era. Tras el revuelo, el jugador dijo que era su hermano pequeño y que se trataba de una imagen muy especial porque no sucedía con la suficente frecuencia.