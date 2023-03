Con su familia y el recuerdo de Kobe Bryant, las lágrimas de Pau Gasol al hacer historia en Los Angeles Lakers

Pau Gasol no ha podido contener la emoción en el gran homenaje en el que Los Angeles Lakers, con los que fue doble campeón de la NBA, han retirado su camiseta y su número 16. Este tributo tan especial a la leyenda del baloncesto español ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el nuevo nombre del Staples Center, durante el descanso del partido que han disputado los Lakers y los Memphis Grizzlies, el otro gran equipo de Gasol durante su fabulosa trayectoria en la NBA.

Luciendo los dos anillos de campeón de la NBA que obtuvo de forma consecutiva -2009 y 2010-, el español ha comenzado su discurso dando las gracias a Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, por compartir en un día tan importante para él un vídeo del jugador fallecido en el que explicaba por qué la figura de Gasol era clave en Los Angeles Lakers. "Te quiero hermana, estoy orgulloso de ser tu hermano y el tío de tus hijas", le ha dicho antes de fundirse en un abrazo con ella.

Gasol ha tenido muy presente a Kobe Bryant durante la ceremonia. "No puedo despedirme sin recordar a la cara y la persona que no veo hoy aquí, al hermano que me trajo hasta aquí. Le echo muchísimo de menos y sé que esperaba este momento. Le quiero y me hubiera encantado que pudiera haber estado aquí junto a Gigi. Te quiero hermano", ha añadido sin contener las lágrimas.

El exjugador ha estado acompañado de los suyos en un momento tan especial. De hecho, antes de salir ha pronunciar su discurso le hemos visto en su faceta más paternal con sus dos hijos, Elisabet Gianna, de 2 años, y el pequeño Max, de tan solo tres meses. Mientras Gasol sostenía en brazos a su hija, Catherine McDonnell acunaba al benjamín de la casa, que llevaba unos cascos azules para protegerle del ruido.

"Soy uno de los hombres más afortunados del mundo, y una de las razones principales es porque me casé con una mujer increíble, mi esposa Catherine. Te quiero cariño, muchas gracias por estos dos niños que quiero tan profundamente", ha declarado. El matrimonio se ha mostrado más romántico que nunca, protagonizando este precioso beso en las gradas.

Además de la presencia de su mujer y sus dos hijos, Gasol ha estado arropado por sus padres, Agustí Gasol, que es enfermero, y Marisa Sáez, médico internista. También han acudido sus dos hermanos, Marc, que verá retirada su camiseta por los Memphis Grizzlies, y Adrià. "Quiero dar las gracias a toda mi familia, a mis padres, mis hermanos, por darme todo vuestro apoyo a lo largo de la vida y por quererme, os quiero", ha manifestado el exjugador.

De esta forma el 16 de Gasol se une a una ilustre y muy exclusiva lista de dorsales retirados que incluye a héroes de los Lakers como el 32 de 'Magic' Johnson, el 33 de Kareem Abdul-Jabbar, el 34 de Shaquille O'Neal o el 44 de Jerry West. "Como niño en España, tenía un sueño. Quería convertirme en jugador de baloncesto y jugar en la NBA, pero jamás imaginé, ni en un millón de años, que un día así podría llegar", ha expresado el exjugador ante un pabellón abarrotado y con la presencia de numerosos rostros conocidos, como el actor Adam Sandler o la actriz Mayim Bialik (la inolvidable Blossom Russo).

Por último, ha dado las gracias a todos sus compañeros, a la afición y a los medios de comunicación. "Voy a terminar con una cosa: de aquellos que se les ha dado mucho, mucho se espera de ellos. Seguiré comprometido en impactar a otras personas, en marcar la diferencia, en inspirar a los demás, en ayudar y convertir este mundo en un lugar mejor, más sano. Os quiero a todos, muchas gracias".