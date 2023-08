Fabiola Martínez explica cuál es su situación sentimental después de las vacaciones de verano Tras unos meses muy ajetreados marcados por la sexta paternidad de su ex, Bertín Osborne, la modelo ha reconocido estar en un momento muy feliz

Después de unos meses llenos de retos profesionales y novedades personales, Fabiola Martínez (50) está disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano. Tras unos días de descanso en la playa, la modelo venezolana ha vuelto a la capital de España de lo más contenta y relajada. “Estoy feliz. Sacando ratitos para mí”, ha declarado ante los micrófonos de Europa Press.

Un momento de lo más dulce en el que se siente en paz consigo misma y en el que no se plantea abrir de nuevo la puerta al amor. “No tengo ningún interés. Estoy disfrutando de mi vida y de mi trabajo”. Hay que recordar que en enero de 2021 la colaboradora televisiva se separó de Bertín Osborne tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común, por los que siguen manteniendo una buena sintonía. Desde entonces, a Fabiola no se le ha conocido ninguna pareja o se le ha relacionado con algún amigo especial.

En esta nueva etapa de soltería, la maniquí de Maracaibo tiene centrado sus esfuerzos en proporcionar el máximo bienestar a sus dos retoños, Kike y Carlos, de 16 y 15 años respectivamente, de los que tiene la custodia. Aunque lleva algunas semanas sin ver a los adolescentes, ya piensa en cómo será su ansiado reencuentro. “También estoy volcada en mis hijos que vendrán pronto, cuando empiece el cole”.

La tertuliana de Y ahora Sonsoles ha hecho gala de su característico sentido del humor y no ha dudado en bromear sobre el gran revuelo que ha ocasionado su posado en bikini, en el que deslumbró a toda su comunidad de seguidores con su espléndida y tonificada figura a los 50 años. “Estoy triunfando”. Una imagen que no tiene retoques ni trucos, sino un gran esfuerzo detrás. “Hay que cuidarse y yo me lo curro con régimen y con ejercicio”.

Una de las noticias más sorprendentes e inesperadas de esta temporada estival es la futura paternidad de Bertín Osborne a los 69 años. El artista va a ser padre por sexta vez junto a la empresaria Gabriela Guillén, con la que durante un año mantuvo un discreto noviazgo y de la que actualmente está distanciado. Ante la sorpresa general, Fabiola Martínez le mostró públicamente su apoyo y dejó claro que haría todo lo que estuviese en su mano para que sus hijos “tengan un vínculo con la criatura que viene”. De la misma manera, elogió al presentador en su faceta como progenitor. “Siempre ha estado muy pendiente de que todo esté bien. Como padre estoy segura de que va a estar ahí”.

Igualmente, ha dado la casualidad de que este bebé será de la misma edad que la octava nieta de Bertín, ya que Claudia Osborne, tercera hija del actor, y José Entrecanales están esperando a su segunda hija, una niña que se llamará Violeta.

