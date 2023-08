Enamorado de una presentadora y padre de familia numerosa: el lado más íntimo de Gianluigi Buffon, que cuelga los guantes

Si hay un nombre ligado de forma incontestable al deporte rey ese es el de Gianluigi Buffon, considerado uno de los mejores guardametas de la historia del fútbol. A sus 45 años, el portero natural de Carrara ha anunciado que cuelga los guantes después de cerca de tres décadas de extensa trayectoria profesional. Una retirada que ha devuelto a la memoria de sus admiradores más nostálgicos grandes momentos y múltiples títulos con los que se ha alzado temporada tras temporada de la mano de equipos de la talla de la Juventus de Turín o el Paris Saint-Germain. Pero, más allá de haberse consagrado como una figura imborrable de la historia del juego más internacional, el italiano puede presumir de haber construido una preciosa familia numerosa y de estar completamente enamorado de su pareja, la presentadora Ilaria D'Amico.

Pese a que siempre ha preferido mantener una línea hermética y discreta en lo que a su vida privada se refiere para dejar que sus triunfos en el campo hablaran por sí mismos, Buffon es un gran padre y pareja de puertas para dentro. Ahora, después de comunicar que ha dado "todo" de sí y se ha dejado la piel con "pasión, entrega, ilusión y alegría" en cada estadio que ha pisado con una "continuidad de rendimiento demostrada en casi tres décadas", se prepara para iniciar una nueva etapa en la que, con toda seguridad, se enfocará aún más en su familia y en disfrutar de tiempo de calidad junto a ellos.

Felizmente enamorado y volcado en su familia

En la actualidad y desde hace cerca de ocho años, el aclamado portero mantiene una relación sentimental con la televisiva y actriz Ilaria D'Amico, que es cinco años mayor que él y con quien ha formado un encantador e inquebrantable clan. Pero, antes de que la romana experta en fútbol y comentarista deportiva se adueñara por completo de su corazón, hubo otra mujer que marcó su pasado amoroso: la modelo checa Alena Šeredová. Fue con ella con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Louis Thomas, que vino al mundo en 2007, y David Lee, nacido dos años más tarde. En 2011 la expareja selló su amor ante el altar en una romántica boda que festejaron tras más de cinco años de romance e iniciaron una vida conyugal que se rompió en 2014 entre acusaciones de infidelidad de la maniquí. Ya después de su ruptura los caminos de Buffon e Ilaria se cruzaron para iniciar una historia que les regaló a su único hijo en común, Leopoldo Mattia, a quien dieron la bienvenida en 2016.

A los tres retoños de Buffon se suma el hijo que Ilaria, que soplará las velas de su 50º cumpleaños este mes de agosto, tuvo fruto de su anterior matrimonio con el empresario Rocco Attisani, Pietro, de quien tiene la custodia y hace vida con el resto de los niños. Todos ellos han estado presentes en importantes hitos deportivos para el mítico arquero, como su esperada presentación en el Paris Saint-Germain en 2018, en la que posaron frente a las cámaras en el Parque de los Príncipes, y acostumbran a disfrutar de divertidos planes en familia y escapadas vacacionales siempre que tienen ocasión. Juntos han formado una preciosa familia numerosa en la que la unión y la sintonía tiene un papel protagonista.

Cayó en una depresión con 26 años

Más allá de la leyenda que Buffon ha sido en el verde y las alegrías que el fútbol le ha dado, el veterano portero no siempre supo hacer una buena gestión de su éxito. Así lo reconoció él mismo en una larga carta autobiográfica publicada en The Players Tribune hace pocos años, un desgarrador texto en el que confesó que el frenético y repetitivo ritmo de vida que su profesión le requería y la presión le llegaron a superar, provocándole una severa depresión cuando tenía 26 años. En aquella misiva, que tocó millones de corazones alrededor del mundo, habló de que lo tenía todo: respeto, dinero, una buena posición, fama, admiración de la afición... Y, aun así, tuvo que lidiar con ese duro bache que él tildó de "prisión". "Los errores son importantes porque te recuerdan que eres humano. Te recordarán que no sabes nada, amigo mío. Es importante porque el mundo del fútbol tratará de convencerte de que eres especial, pero acuérdate de que no eres distinto con respecto al hombre del bar o al electricista", expresó entonces.

Afortunadamente, sacó fuerzas y siguió adelante, desarrollándose tanto a nivel deportivo como en otras de las facetas que le llenan, como su vena solidaria, su implicación familiar y sus negocios fuera del campo.

Sus negocios fuera del campo

De entre las inversiones que Buffon ha realizado a lo largo de su carrera sobresale la adquisición del 50% de las acciones del equipo de fútbol de Carrara, el Carrarese Calcio 1908, una compra que realizó junto al exfutbolista Cristiano Lucarelli y el empresario Maurizio Mian. Más tarde, en 2012, pasó a ser único accionista, una posición en la que duró tan solo tres años, cuando se deshizo de gran parte de su participación hasta marzo de 2016, cuando el club se declaró en bancarrota. Paralelamente apostó económicamente por la empresa textil Zucchi Group, de la que es accionista, y fue nombrado vicepresidente de la Asociacion Italiana de Futbolistas, convirtiéndose en el único mago del balón en activo en ocupar ese puesto.

Cristiano Ronaldo y sus éxitos fuera del campo, ¿será el nuevo magnate de los medios de comunicación?