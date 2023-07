Tomás Páramo confiesa que sufre ansiedad y se refugia con su familia en Tarifa para superar su profunda tristeza

Loading the player...

"Estos últimos meses he sufrido más de lo que os podéis imaginar, la ansiedad ha dirigido mi vida, el trabajo me ha ganado, el ruido se ha apoderado de mí y la tristeza ha vuelto a llamar a la puerta", son solo algunas de las palabras que Tomás Páramo ha querido compartir con sus seguidores, una reveladora confesión que tiene que ver con el delicado momento personal que está atravesando el empresario: "Hace poco, una amiga me preguntó en un momento de éxtasis material y de felicidad pasajera, que si era feliz. Casi de forma automática respondí que no y ella me abrazó", continua contando el marido de María García de Jaime. Por todo ello, Tomás Páramo ha decidido hacer un alto en su vida y refugiarse en su familia pasando unos días en Tarifa, Cádiz: "Perdonad mi ausencia estoy días, pero estoy ocupado siendo feliz". ¿Quieres conocer el contenido íntegro de su carta? ¡Dale al play!

