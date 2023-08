Bruce Willis recibe el cariño de su ex María Bravo mientras Tarantino trata de lograr lo imposible

Bruce Willis continúa lidiando día tras día con su enfermedad neurodegenerativa, una demencia frontotemporal que le fue diagnosticada hace unos meses y por la que tuvo que decir adiós a una de sus grandes pasiones, el cine. El actor, de 68 años, sigue una rutina y un tratamiento específico mientras vive rodeado del cariño y amor de sus seres queridos, que tratan de disfrutar al máximo de los momentos felices junto al protagonista de La jungla de cristal, cuya afección avanza y le provoca la pérdida de la capacidad para expresarse o comprender el lenguaje hablado o escrito.

Hace apenas unos días María Bravo, expareja del actor, se pronunció sobre su estado de salud durante la Global Gift Gala, evento benéfico celebrado en Marbella del que es una de las anfitrionas junto a Eva Longoria. Recordemos que la actriz malagueña mantuvo una relación con Bruce Willis a finales de los 90 y guarda muy buena relación tanto con la estrella como con su familia. De hecho, la filántropa no pudo ofrecer noticias alentadoras. "No está tan bien. Hablé con su mujer, con Emma, y desafortunadamente es una enfermedad que va cada vez progresivamente a peor. Bueno, se le manda mucha nueva energía y mucho amor”.

Fue en marzo de 2022 cuando la familia de Bruce Willis, incluida Demi Moore, anunciaba la retirada del actor por enfermedad. “Como familia queremos compartir que nuestro adorado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia. A raíz de esto y después de pensarlo seriamente, Bruce ha decidido dar un paso atrás en su carrera y retirarse, algo que para él significa mucho”, comentó su hija Rumer después de que ella y los suyos vieran que esta dolencia le impiía llevar a cabo su profesión con normalidad.

Sin embargo, Quentin Tarantino sueña con hacer lo imposible y quiere que Willis haga un último cameo en el cine. El cineasta pretende que la estrella aparezca en su última película The Movie Critic, aunque es consciente que tal vez sus deseos no puedan hacerse realidad. La intención de Tarantino es que la estrella de Luz de luna con quien trabajó en Pulp Fiction haga una breve aparición en el cine, aunque todavía no ha contactado con la familia de Willis para saber si podrá o no hacerlo. Si no es posible, el director tiene un plan B que sería utilizar una secuencia de alguna de sus muchas películas anteriores. Willis y Tarantino trabajaron juntos hace 29 años en Pulp Fiction y sería un bonito homenaje que pudiera aparecer de un modo u otro en la última película de Quentin, ya que según él mismo dijo planea retirarse con su décima cinta como director para dedicarse a su familia.

