El motivo por el que Frank Cuesta ha acabado en el hospital

Su trabajo y su pasión por la naturaleza le ha llevado a enfrentarse a todo tipo de animales y en esta ocasión ha sufrido las consecuencias de un encuentro peligroso. Frank Cuesta, de 52 años, ha tenido que acudir al hospital, como él mismo reflejó en sus perfiles sociales, después de sufrir la mordedura de una serpiente, concretamente una víbora. “En el hospital con la peor mordedura de víbora posible” escribió junto a la imagen de una de sus manos en la que se ve la herida. Han sido muchos los seguidores que le han deseado una pronta recuperación, pues en la foto se ve que tiene muy hinchada la mano.

El aventurero, que saltó a la fama por su programa de televisión Frank de la jungla, ha creado un santuario de animales a las afueras de Bangkok, en Tailandia, que se llama Santuario Libertad. Es allí donde vive desde hace unos tres años recogiendo animales para que vivan en su hábitat natural – muestra su labor en su canal de Youtube-. Aunque lleva un tiempo alejado de la televisión, el pasado mes de junio anunciaba su regreso con el programa Carreteras salvajes, un espacio en formato road trip con el que recorrerá diferentes países para conocer su cultura, su fauna y su gastronomía.

“Dejé la televisión porque me aburría. Lo que me gusta es divertirme, y cuando te obligan a hacer cosas, no lo haces. Pero con este programa me lo paso muy bien” dijo. Contó además, en su visita a El Hormiguero, que se siente muy feliz desde que vive inmerso en la naturaleza. “Vivo en un contenedor de un camión, así evito que vengan visitas, ya sean mujeres o amigos, porque no me gusta tenerlos, siempre me traicionan. La gente me aburre mucho, por eso tengo pocos amigos y hablo con mi nutria, que se llama Chispas, me entiende, le digo cualquier cosa y sabe lo que quiero decirle. Todos los animales se humanizan" añadía el herpetólogo.

El presentador tiene cuatro hijos fruto de su relación con su expareja Yuyee Alissa Intusmith: Zape, Zorro, Zen y Pepsi. Tuvo otro niño Zipi, que era el mellizo de Zape y que falleció apenas unos días después de llegar al mundo. La relación de Frank con Yuyee sigue siendo excelente y él se convirtió en un gran apoyo para ella después de que fuera condenada a 15 años de cárcel por supuesto tráfico de drogas. La lucha y las denuncias de Cuesta, que argumentaba que todo era un montaje, finalmente dieron sus frutos y Yuyee obtuvo la libertad después de seis años encarcelada.