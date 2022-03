La exmujer de Frank Cuesta, que estuvo seis años encarcelada, recupera el tiempo perdido con su hijo en España

Es sin duda el encuentro más soñado por ambos. Yuyee, exmujer del conocido presentador Frank Cuesta, ha logrado por fin abrazar a su hijo Zape después de un largo tiempo sin verse. La tailandesa, que pasó seis años en prisión, fue liberada a finales del año 2020, pero las restricciones y complicaciones provocadas por la pandemia le habrían impedido viajar todo lo que le habría gustado a nuestro país para ver a su hijo (estuvo en Madrid en septiembre como mostró en sus perfiles sociales). Ahora madre e hijo han mostrado una imagen de uno de sus inolvidables encuentros. “Le he echado de menos durante seis años y medio” escribe Yuyee, una foto a la que han reaccionado muchos de sus seguidores destacando el gran parecido que tiene con su padre. Zape, de 17 años y que es uno de los cinco hijos que tuvo la pareja, juega como guardameta en las categorías inferiores del Club de Fútbol Fuenlabrada por lo que está afincado en Madrid. "Estos últimos seis años han sido durísimos y nunca has desistido, ni buscado excusas" escribió una vez su padre, ante los logros que había alcanzado en esta incipiente carrera deportiva (con 16 años fue convocado por la selección sub19 de su país natal, Tailandia).

Frank comentaba en 2015 que sus hijos Zape, Zipi, Zorro, Zen y Pepsi, Zape habían podido ir a la cárcel en la que su madre había ingresado un año antes para verla. Entonces el interés mostrado por los jugadores del Fútbol Club Barcelona por el caso de Yuyee ante una delegación tailandesa habría posibilitado el encuentro, aunque estas visitas se producían a través de un cristal. Desde el momento en el que fue detenida en el aeropuerto de Bangkok y posteriormente condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas, Frank Cuesta luchó incansablemente contra lo que siempre definió como una injusticia. "Está en la cárcel sin haber cometido un delito, ya que su detención fue totalmente ilegal", defendió siempre Frank. El aventurero presentador comenzó entonces una lucha para librar a su exmujer y que pudiera regresar con su familia. Recurrió a las autoridades e hizo públicas sus sospechas de que la detención escondía otros intereses.

Una batalla legal que apoyó con campañas a través de las redes sociales para recoger firmas y peticiones de ayuda. Finalmente su esfuerzo tuvo éxito y en noviembre de 2020, Frank confirmó que Yuyee ya estaba en casa. “Yo sabía hace días que tenía que salir, pero no quería confirmar nada ni a sus hijos ni a ella hasta que el juez lo confirmase y hoy lo han confirmado por la mañana". Se refería a sus grandes apoyos en este complicado camino que tuvo que atravesar: su amiga Ángela y Santi Trancho, novio de Ana Fernández y su cámara en Frank de la jungla que falleció en un accidente en 2015 y que fue el creador del hashtag #FreeYuyee. Este “grito” tuvo mucho peso en las redes sociales.

La relación de Frank Cuesta y Yuyee es muy buena, a pesar de que están separados. Comparten, además de los cuidados de sus hijos, su amor por los animales a los que dedican sus esfuerzos en el santuario que han dedicado a ellos. Cuesta anunció el pasado año que, después de once temporadas al frente de su programa Frank de la Jungla, dejaba la televisión. “Hemos grabado muchas cosas que todavía no se han enseñado. El tema de la pandemia nos ha afectado también y aunque hemos grabado cosas... yo a nivel personal no me veo haciendo más temporadas" confesaba. Su día a día en Tailandia se puede seguir ahora a través de sus perfiles sociales y su canal de Youtube.

