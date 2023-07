María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, diversión en Formentera entre chapuzones y paella

Loading the player...

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi llevan ya dos años de amor, desde que sus caminos volvieron a cruzarse y el flechazo les unió hasta convertirse en la pareja consolidada que forman a día de hoy. Esto último lo demuestran constantemente, y han vuelto a hacerlo con su escapada a Formentera. Allí hemos visto que, en efecto, son una pareja romántica pero también muy divertida. Durante su jornada navegando por las aguas baleares no dudaron en lanzarse al agua el uno al otro... o al menos, intentarlo, pues en el caso de la modelo, no salió como ella esperaba. "Maravilla de día", ha comentado María José. Dale al play y no te lo pierdas.

