Las palabras de Madonna a sus hijos un mes después de su ingreso en la UCI

Cuarenta años de carrera y un sinfín de éxitos. El percance de salud que sufrió Madonna, de 64 años, hace un mes y la llevó a la UCI no ha frenado a la intérprete. Recuperada del susto ha reaparecido bailando, con energía y demostrando que nada puede frenar sus ganas de seguir arrasando desde los escenarios. No solo ha demostrado a sus fans que la infección bacteriana no le ha pasado factura sino que ha querido enviar un mensaje a quienes han sido su máximo apoyo en esta situación. Sus hijos han sido los destinatarios de las sentidas palabras de la reina del pop, que les ha agradecido así de manera pública su cariño y atenciones. Esto es lo que ha escrito:

¿Quién es quién en la gran familia de Madonna?

Maluma recuerda el día que Madonna se quedó en su casa y su llamada 'a gritos', durante su visita a 'El Hormiguero'

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina” escribe mostrando dos imágenes junto a Lourdes, de 26 años, y David, de 17. “Como madre puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y de una interminable entrega… pero cuando las cosas empeoran, mis hijos estuvieron ahí para mí. He visto una parte de ellos que no había visto antes” explica. Comenta que eso “marcó la diferencia” igual que el cariño que recibió de parte de sus amigos. Dice que en una de las imágenes, la tercera de la serie que comparte, sostiene una foto de Keith Haring vistiendo una chaqueta con la cara de Michael Jackson tomada por Andy Warhol.

“Artistas que impactaron en muchas personas, incluida yo. Me emocioné cuando abrí el regalo porque me di cuenta de la suerte que tenía de estar viva. Y de la suerte que tuve de conocer a estas personas y muchas otras que ya se han ido”. Da las gracias Madonna a Guy Oseary, su manager por el regalo, y “a los ángeles que la han protegido y le han permitido seguir aquí para finalizar su trabajo”. La artista rinde así homenaje a sus hijos a quienes, durante los días que estuvo en el hospital, se les pudo ver con el gesto serio y preocupado. La estrella tiene otros cuatro hijos, además de Lourdes y David: Rocco, de 22, nacido de su unión con Guy Ritchie, Mercy, de 17, y las mellizas Stella y Estere, de 10.

El pasado mes de junio la cantante fue encontrada inconsciente y trasladada a un hospital neoyorquino donde fue ingresada en la UCI a causa de una infección bacteriana grave. Esto supuso la cancelación de su gira Celebration Tour, que arrancaba el 15 de julio en Vancouver. Días después la propia Madonna dirigió unas palabras a sus seguidores. “Estoy en el camino de la recuperación y me siento increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida (…) Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara entradas para mi gira" indicó. En las imágenes que ha ido compartiendo la artista se ha podido comprobar que su recuperación avanza con paso firme.