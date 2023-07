Daniel Radcliffe, estrella de Harry Potter, reaparece con su bebé en la huelga de actores de Hollywood

Desde que se convirtió en padre el pasado mes de abril, Daniel Radcliffe (34) ha estado completamente volcado en el cuidado de su primogénito y sus apariciones públicas han sido muy escasas. Sin embargo, esta misma semana el protagonista de Harry Potter ha vuelto a acaparar numerosos titulares al encabezar una de las manifestaciones de actores de Hollywood. El intérprete británico no solo ha reivindicado sus derechos laborales por las calles de Nueva York, sino que también ha llevado a su bebé a la protesta.

Tal y como se puede apreciar en estas curiosas fotografías, la estrella juvenil carga al pequeño, que lleva puesto una gorrita de rayas para protegerse del sol, en un portabebés y mientras anda le dedica numerosos mimos y caricias. A su lado también está su pareja Erin Darke, con la que comparte un discreto noviazgo desde el año 2012. La actriz, por su parte, carga una pancarta en la que se lee el lema. “SAG-AFTRA (siglas que corresponden a la asociación estadounidense de actores) en paro”.

Tal y como confesó en una entrevista con Newsweek en octubre de 2022, el artista quiere que su retoño conozca desde la infancia los entresijos de la industria cinematográfica, ya que Daniel considera que los “sets de rodaje pueden ser lugares maravillosos”. Eso sí, puestos a elegir prefiere que su hijo esté detrás de las cámaras para que no tenga que lidiar con la sobreexposición y la presión mediática. “Un sueño sería entrar en un plató y que me dijera: me encantaría formar parte de este equipo creativo”.

Bonnie Wright, la inolvidable Ginny Weasley de 'Harry Potter', anuncia su embarazo

Del reparto a la participación de J.K. Rowling: los detalles de la ambiciosa serie reboot de 'Harry Potter'

Así es la huelga que ha paralizado Hollywood

Desde hace dos meses, en Hollywood no se escucha la frase “luces, cámaras y acción”. El sindicato de actores se ha unido al de guionistas (WGA) para pedir mejoras en las condiciones de sus trabajadores. Para acabar con este paro exigen, principalmente, dos condiciones: mayores pagos residuales por el uso de los derechos de imagen en las plataformas de transmisión y una regulación que limite el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación de contenido.

Son muchas las celebrities que se han solidarizado con la causa, entre ellos Susan Sarandon, Jason Sudeikis y Mandy Moore. Además, para ayudar al sindicato y a otros compañeros con menos recursos económicos, Dwayne Johnson, popularmente conocido como 'La Roca', ha donado una importante cantidad de dinero con la que podrán sufragar gastos y pagos.

Esta es la primera vez en más de 60 años que intérpretes y escritores están de huelga simultáneamente. Por este motivo, algunos estrenos, como la segunda parte de Aquaman o el live action de Lilo y Stitch, no llegarán a las salas de cine en la fecha prevista inicialmente.

El regreso de Harry Potter está cada vez más cerca: Warner prepara ya la serie 'remake' para HBO Max

La dura confesión de Tom Felton (Malfoy en Harry Potter): estuvo tres veces en rehabilitación