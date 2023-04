Bonnie Wright, la inolvidable Ginny Weasley de 'Harry Potter', anuncia su embarazo

¡Baby boom en el universo Harry Potter! Hace tan solo unos días, se confirmaba que el protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, había sido padre por primera vez. Ahora, es su compañera de reparto Bonnie Wright, que en la ficción daba vida a la pequeña Ginny Weasley, quien ha anunciado su estado de buena esperanza. "Estoy tan emocionada de compartir esta hermosa noticia. Qué viaje tan salvaje, mi cuerpo se está transformando para dar espacio a una nueva vida. Siento como si un arcoiris brotase desde mi ombligo".

Unas emotivas palabras que ha acompañado con una bonita fotografía en la que aparece rodeada de naturaleza mientras su marido, el británico Andrew Lococo, le abraza su incipiente tripita. El joven matrimonio se ha mostrado de lo más feliz por ampliar su familia, pero no ha desvelado si su primogénito será niño o niña. "Andrew y yo estamos deseando conocer a nuestro bebé a finales de este año".

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes repletos de cariño de su comunidad de seguidores y también de algunos compañeros del mundo de la interpretación, entre ellos James Phelps, que en las exitosas cintas del popular mago adolescente interpretaba a Fred Weasley el travieso hermano mayor de Ginny.

La intérprete de 32 años y Andrew se dieron el sí quiero en marzo de 2022 en una discreta ceremonia civil al aire libre que tuvo lugar en San Juan Capistrano (California). La actriz siempre se ha mantenido muy reservada en lo referido a su vida personal y tan solo se sabe que en 2020 comenzó su noviazgo con Andrew y ambos fijaron su residencia en Los Ángeles. Anteriormente, Bonnie estuvo comprometida con la estrella de Stranger Things Jamie Campbell Bower, pero su idilio no llegó a buen puerto.

En lo referido al terreno profesional, tras su salto a la fama con Harry Potter, Bonnie ha continuado ligada a la industria cinematográfica creando su propia productora, BonBon Lumiere. A través de esta plataforma ha dirigido varios largometrajes, como Separados venimos, separados vamos y Los tobillos de Medusa. Además, está muy concienciada con el cuidado medioambiental y practica el activismo ecológico. Una forma de vida que ha querido divulgar con su libro Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet, donde da consejos sobre sostenibilidad.

Recientemente, la plataforma de streaming HBO Max ha confirmado una serie secuela de Harry Potter. Sin embargo, Bonnie no tiene pensado participar en este reboot. "Seguro que echo de menos interpretar a Ginny, pero siempre me ha gustado el fin de la saga y como se quedaron plasmados los siete años que pasé en Hogwarts" confesaba en una reciente entrevista con la revista estadounidense People.

