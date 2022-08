J. K. Rowling desvela los motivos por los que no participó en el capitulo especial de Harry Potter

El pasado 1 de enero se estrenaba en HBO Harry Potter: Regreso a Hogwarts, un especial sobre la famosa saga que reunía a parte del elenco veinte años después del estreno de la primera película para conversar sobre el rodaje y lo que había supuesto en sus vidas. Los fans se mostraron entusiasmados ante el esperado reencuentro pero echaron en falta la aparición de la autora de los libros sobre el universo mágico, J.K. Rowling.

La escritora ha explicado por qué no ha formado parte de ese reencuentro en una entrevista en Virgon Radio: "Me pidieron que estuviera en eso, y decidí que no quería hacerlo. Pensé que se trataba de las películas más que de los libros, con toda la razón. De eso se trataba el aniversario”. Con esto zanjaba los rumores que apuntaban a qué no le habían invitado a participar debido a la polémica provacado por la postura de la escritoria sobre la identidad de género.

La relación de J.K Rowling con el mundo virtual

La escritora fue duramente criticada en junio de 2020 debido a un comentario que realizó en las redes sociales. Incluso los protagonistas de las películas Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, se manifestaron en contra de los comentarios de Rowling sobre la comunidad transgénero. Durante la entrevista, la autora fue preguntada por esto y confesó que sigue recibiendo odio a través de las diferentes plataformas online y que, a principios de este mes, llegó a recibir una amenaza de muerte tras expresar su preocupación por el incidente del apuñalamiento de Salman Rushdie: "Intento comportarme en Internet como me gustaría que se comportaran los demás... Nunca he amenazado a nadie. Las redes sociales pueden ser muy divertidas, pero ahora tengo una especie de relación de amor-odio con ellas.”

Actualmente J.K Rowling no tiene ningún nuevo proyecto a la vista. La mala taquilla de Los Secretos de Dumbledore parece que podría ser el fin definitivo de Animales fantásticos, por lo que habrá que esperar para ver cual es la próxima aventura de la aclamada escritora.