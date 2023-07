De estrella de 'La niñera' a líder sindical: Fran Drescher encabeza una histórica huelga de actores en Hollywood

Fue uno de los nombres más sonados de la comedia de la década de los noventa gracias a su papel en la icónica y desternillante serie La niñera y ahora vuelve a copar multitud de titulares. Fran Drescher, que recibió una nominación a los Emmy y otra a los Globo de Oro por aquel trabajo, vuelve a ser noticia más de veinte años después de aquel éxito mundial, pero en esta ocasión el motivo nada tiene que ver con su incontestable talento interpretativo. La neoyorquina ostenta el cargo de presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) y, como tal, ha sido la encargada de anunciar y liderar una histórica huelga de artistas que se han unido para apoyar a los guionistas de Hollywood a causa del complicado momento que vive la industria del cine.

Con un enérgico y apasionado discurso, probablemente el más significativo de su trayectoria sindical, en el que las emociones han estado a flor de piel, Drescher ha comunicado el paro total. Una postura que se suma a la huelga convocada por el Sindicato de Guionistas hace más de dos meses y que supone un frenazo indefinido en la industria de la pequeña y gran pantalla en Estados Unidos. Frente a las cámaras de los medios que han asistido a la citación de la conferencia y al resto de presentes, ha alzado la voz para defender a capa y espada la labor de los más de 160.000 artistas a los que representa y poner en el punto de mira a las compañías que se oponen a ofrecer al sector las condiciones que merece. La imposibilidad de llegar a un punto en común entre sindicatos y estudios de cine y televisión por la renovación de un contrato que sus profesionales consideran obsoleto en varios aspectos ha precipitado esta situación límite.

"Tenemos un problema. Somos víctimas de una entidad codiciosa", ha comenzado expresando la actriz en su encendida ponencia, en la que el furor ha sido absoluto. "Llegué deseando que fuésemos capaces de evitar una huelga. La gravedad de este paso no me pasa desapercibida ni a mí ni a nuestro comité negociador", ha dicho desde el púlpito al que se ha subido. Implacable y muy contundente, Drescher ha asegurado estar "en shock por la forma en que la gente con la que hacíamos negocios nos está tratando": "No puedo creerme, sinceramente, lo alejados que estamos en tantas cosas. Cómo alegan pobreza, estar perdiendo dinero por todas partes, mientras les dan cientos de millones de dólares a sus CEOs".

La intérprete, cómica, productora, guionista y activista que fundara la organización sin ánimo de lucro Cancer Schmancer Movement tras superar un cáncer de útero a principios de los 2000 tiene claro que este es el momento para "ponerse en pie", pues, de no ser así, "todos vamos a estar en problemas": "Todos vamos a estar en riesgo de ser sustituidos por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que por ti y tu familia". Respeto y reconocimiento es lo que Drescher, de 65 años, exige en nombre de sus representados en un momento clave en el que el modelo de negocio del séptimo arte se está transformando, en buena parte, por el streaming y la inteligencia artificial. "Tenéis que despertar. Somos trabajadores y nos plantamos, y exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Vosotros debéis compartir la riqueza, porque no podéis existir sin nosotros", ha concluido, despertando una ensordecedora ovación.

Esta causa, a la que ya se han sumado populares actores y actrices, como el reparto de Oppenheimer, Jennifer Lawrence o Meryl Streep, según aseguran desde Deadline, implica el paro inmediato de la totalidad de rodajes de películas y series que estaban en marcha en la meca del cine. Del mismo modo, se frenan sus respectivas promociones, campañas y eventos.

