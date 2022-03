Descubre a Erin Darke, la novia de Daniel Radcliffe con la que el actor posa así de enamorado La actriz estadounidense ha acompañado a su chico a la première de 'The Lost City'

Loading the player...

Daniel Radcliffe ha acudido muy bien acompañado a la première de la película The Last City, en la que el actor ha participado. El protagonista de la saga Harry Potter ha posado con su chica, Erin Darke, y ambos se han mostrado felices y enamorados, intercambiando risas y miradas cómplices. Pero ¿quién es ella? Aunque son muy discretos, Daniel y Erin llevan casi una década juntos: fue en 2013 cuando el intérprete conoció a su pareja, con quien comparte profesión, y desde entonces no se han separado. Dale al play para conocerla mejor.

-Una carta de amor, un error viral y la escena más incómoda de Emma Watson: los secretos del especial de 'Harry Potter'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.