India Martínez presume de amor y tipazo en las playas de Ibiza

India Martínez ha dado el pistolazo de salida a sus vacaciones con una romántica escapada a Ibiza, el destino por excelencia de las celebrities en la temporada estival. La cantante de 37 años ha disfrutado de una divertida jornada de sol y playa en la mejor de las compañías, su novio Ismael Vázquez. Sumergidos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo la pareja no ha parado de dedicarse caricias, fundiéndose en besos y abrazos.

La intérprete cordobesa lleva más de una década con su chico, formando un bonito hogar junto a él y sus dos perritos, Buddha y Tango. Se conocieron de la manera más casual, ya que la vocalista comenzó a entrenar en el gimnasio del que él era dueño y la química no tardó en surgir. Desde entonces, son inseparables. India ha reconocido que Ismael es uno de sus grandes pilares vitales, tanto en lo personal como en lo profesional, puesto que la acompaña y apoya en cada paso que da, e, incluso, ha participado en el rodaje de algunos de sus videoclips.

India Martínez recuerda los duros episodios que vivió en su infancia y el origen de su nombre artístico

Conoce a las hermanas de India Martínez con las que protagonizó algunos de sus mejores posados

En esta relajante escapada la vocalista ha optado por un bonito bikini malva con el que ha resaltado su espléndida figura. Un traje de baño muy sencillo a la par que favorecedor que ha complementado con un collar y un capazo de paja, uno de los accesorios más en tendencia en esta época. Además, haciendo gala de la naturalidad que la caracteriza, la artista ha llevado su rostro completamente limpio, sin una gota de maquillaje.

Hay que recordar que India Martínez es una férrea defensora del ‘body positive’, un movimiento que apuesta por visibilizar la realidad para favorecer la autoestima y el amor propio. Porque, aunque le gusta cuidar su alimentación y hacer ejercicio físico para mantener un buen estado de salud, la cantante no se obsesiona con los kilos que marca la báscula ni con los estándares de belleza impuestos. “Yo creo que uno se tiene que sentir bien consigo mismo, sea como sea. Eso de la operación bikini y que nos obliguen a tener una figura porque es la estándar y la que se ve bien no me gusta nada”, declaraba en sus perfiles sociales en 2021. Un poderoso mensaje que fue muy aplaudido por sus fans.

Estos mismos admiradores son los que han conseguido que la artista cuelgue el cartel de ‘no hay entradas’ en casi todos los conciertos de su última gira, Nuestro mundo tour. Y es que en los últimos años la intérprete se ha consagrado como un icono de la música pop con sencillos que se han convertido en auténticos himnos de masas, como 90 minutos y Olvide respirar.

Las lágrimas (y el aplaudido mensaje) de India Martínez provocan un aluvión de cariño de las 'celebrities'

India Martínez presume de figura en bikini: 'Seis kilos de más y me veo mejor que nunca'