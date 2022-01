Las lágrimas (y el aplaudido mensaje) de India Martínez provocan un aluvión de cariño de las 'celebrities'

Loading the player...

Estamos acostumbrados a ver a India Martínez mostrando su cara más amable en su perfil público, desfilando por la alfombra roja o encima de un escenario, pero nunca la habíamos visto así. Este jueves, la cantante cordobesa ha compartido una imagen llorando, mostrando su lado más íntimo y personal: "Siempre nos gusta mostrar nuestra mejor cara... e incluso mostrarnos felices aún cuando no lo estamos, y está bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sin engañarse a sí mismo ni frustrarse si algunos de nuestros días no son perfectos y exitosos. Porque no lo son, como a veces se suele ver por aquí. La vida está llena de emociones, altibajos, días bonitos, días de mierda (...) Mañana saldrá el Sol, y seguiremos con más ganas que nunca". Este mensaje ha sido muy aplaudido por decenas de amigos y compañeros de profesión de India, que se han volcado con ella. La cantante cordobosa ha recibido un sinfín de cariño y amor por parte de muchísimas celebrities. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

