India Martínez presume de figura en bikini: 'Seis kilos de más y me veo mejor que nunca' La cantante ha compartido algunas fotografías probándose un traje de baño

El verano ha llegado por adelantado a casa de India Martínez. La cantante ha inaugurado la temporada de calor con unos refrescantes posados en bikini, unas fotografías en las que presume de silueta. Tal y como ha explicado, ha ganado seis kilos de peso y, como ella misma ha declarado, se siente mejor que nunca. "Ea, ¡ahora en vez de 3 son 6k de más! La cosa es que me veo mejor que nunca ¿o no? jejejej (aquí probándome ropita de verano)", ha comentado junto a las instantáneas, que han sido muy aplaudidas por sus seguidores. Dale al play y no te lo pierdas.

