Así es Ismael Vázquez, el novio de India Martínez y su gran pilar desde hace más de una década

Además de sus aplaudidos éxitos sobre los escenarios y de haberse consagrado como un icono de la música pop racial actual, India Martínez puede presumir de estar felizmente enamorada del que es su pareja sentimental desde hace más de una década. Su nombre es Ismael Vázquez y junto a él ha formado un tándem perfecto en su hogar, junto a sus dos perritos, Buddha y Tango, y en lo profesional, pues ha tenido un papel muy activo en la aclamada trayectoria profesional de la artista cordobesa. Repasamos cómo comenzaron su curiosa historia de amor y algunos detalles del hombre que robó el corazón de la ganadora de un Goya a la mejor canción original en 2015, que esta noche se sienta frente a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya para promocionar su nueva gira, Nuestro mundo tour, y hablar de su lado más personal.

Los caminos de India Martínez, protagonista de la entrevista de este lunes en el mencionado espacio televisivo de Mediaset en el que también intervienen sus amigos Antonio José y Antonio Romero, e Ismael Vázquez se cruzaron hace más de diez años, cuando la signataria de éxitos como 90 minutos, Olvidé respirar o Todo no es casualidad quiso apuntarse a un gimnasio del que él era el dueño. "No me dejaba entrar porque intentaba colar a dos amigos suyos. Él ni sabía quién era yo. Cuando fui a entrar, me dijo: 'Perdona, ¿dónde vas?'. Me quedé callada. Luego, ya nos conocimos", reveló la vocalista a ¡HOLA! a finales del pasado año. Su vínculo es tan fuerte y estable que es una de las bases principales de la paz que acompaña a la andaluza en cada paso que da: "Soy de estar acompañada y eso me da una fuerza sobrenatural", reconoce.

Ismael Vázquez se define a sí mismo como director y actor especialista de escenas de riesgo y apasionado de la acción, pero su talento y labor va mucho más allá. Es instructor de capoeira y tiene una estrecha relación con Capo Films, productora audiovisual de proyectos tan taquilleros como la película centrada en su novia y Dvicio, dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Álvaro Rico, José de la Torre, Carla Díaz y Daniel Muriel. En lo personal, con India comparte raíces flamencas, forma de ser, pasiones como la música y la conexión con la naturaleza, amor incondicional por sus dos hijos de cuatro patas, dos bulldogs, admiración mutua y sentido artístico. "Se dedica a su vida y deja ser a su pareja, sin privar. Tiene una manera de amar incondicional, es detallista… Es muy completo, la verdad", admitió la intérprete a ¡HOLA!.

La feliz pareja tiene tanto en común que ambos decidieron llevar su conexión de lo más íntimo a lo profesional, hasta el punto de que Ismael ha dirigido varios de los videoclips de India y ella ha formado parte de una exhibición de la disciplina que él domina, que fusiona lucha y danza. Los posados acompañados el uno del otro y las declaraciones públicas de afecto son frecuentes en sus respectivos perfiles sociales, en los que evidencian que la distancia física que en ocasiones les separa por motivos de trabajo no es un obstáculo en su inquebrantable unión. "Es digno de admirar. No sé si yo misma podría, porque son muchos viajes, mucho tiempo fuera... Vas, vienes... Pero también hace que no te aburras y caigas en la monotonía", comentó la cantante en el mencionado coloquio con nuestra revista.

Aunque son una de las duplas más férreas del panorama musical patrio e Ismael regaló a India un anillo con motivo de un videoclip el pasado año, por el momento no está entre sus planes próximos pasar por el altar para sellar su amor ni aumentar la familia. Una vena maternal que todavía no ha brotado en India, aunque reconoce que se le cae la baba al ver a su sobrino, al que adora y cuida con frecuencia.

