Recordamos cuando Marta Chávarri era la reina de la crónica social en los años 80 y 90

En los últimos 25 años, Marta Chávarri decidió alejarse de los focos, sin embargo, no siempre fue así. Hace décadas, la bisnieta del conde de Romanones era una de las mujeres más admiradas de nuestro país y solía ocupar las primeras páginas de la crónica social. Allá a donde iba acaparaba todos los flashes y era muy solicitada su presencia en las citas que reunían a la flor y nata de la sociedad española. Marta era noticia por su vida sentimental pero también por su inconfundible estilo. En aquella época ya marcaba tendencia y derrochaba elegancia y clase, convirtiéndose en un referente o, lo que hoy podría llamarse, una influencer.

- Marta Chávarri, una abuela orgullosa, la última vez que la oímos hablar en público

Todo comenzó con su relación con Fernando Falcó. Juntos formaban una "pareja encantadora" y pudimos conocer un poco más de la novia del momento en el posado que hicieron en exclusiva para ¡HOLA! antes de su boda. Lo que a muchos llamó la atención era la gran diferencia de edad entre ellos: él tenía 42 años y ella 22. "A mí no me asusta en absoluto; a la que tiene que asustarle quizá es a Marta, pero a mí no, desde luego. Me siento muy joven y me siento muy en forma, y creo que puedo hacerla feliz", dijo en nuestra revista.

El marqués de Cubas y la hija del embajador Tomás Chávarri y Matilde Figueroa (hermana de Natalia Figueroa, esposa de Rafael) y nieta de los marqueses de Santo Floro, se casaron el 19 de junio de 1982 en Plasencia, acompañados de más de 500 invitados. Su boda fue uno de los acontecimientos sociales del año, con una misa multitudinaria en la catedral y un banquete en el Palacio de Mirabel que reunió a todos los Grandes de España. Entre los invitados se encontraban Isabel Preysler y su entonces marido, Carlos Falcó; Rapahel y Natalia Figueroa, tíos de la novia; la duquesa de Alba... Casi un año después de darse el 'sí, quiero', nació su único hijo: Álvaro.

- Adiós a Marta Chávarri: esta fue su última imagen en la boda de su hijo

Pese a ser objeto de todas las miradas, Marta mantuvo un perfil muy discreto durante todo su matrimonio. Sin embargo, fue en 1988 cuando la bisnieta del conde de Romanones protagonizó el que está considerado uno de los grandes escándalos de nuestro país. Marta fue fotografiada junto a Alberto Cortina, quien en ese momento estaba casado con Alicia Koplowitz.

Las imágenes provocaron un huracán mediático que saltó de las páginas de sociedad a las de economía. No solo provocaron tiempo después la ruptura de ambos matrimonios sino que, en el caso de Cortina, supuso un terremoto financiero porque él dimitió de sus cargos de Construcciones y Contratas, el emporio familiar.

- Isabel Chávarri, destrozada tras conocerse la muerte de su hermana Marta

También hay que recordar que en ese momento Marta fue elegida 'Lady España'. La Duquesa de Alba fue la encargada de coronarla en una gala que se celebró en la isla de Ibiza y que terminó de encumbrar a Marta Chávarri como icono. "Mis méritos para esta distinción deben decirlos los demás, no yo", aseguró.

- Las imágenes de Álvaro Falcó saliendo de casa de su madre tras conocer la fatal noticia

Marta y Alberto Cortina se casaron en 1991 y, aunque ella hizo todo posible por seguir manteniendo un perfil bajo, el interés por su vida privada se multiplicó. En 1992 acudió a un acto benéfico y confesó a ¡HOLA!: "Soy muy feliz con la vida que hago, que es la que quiero hacer". No llevaba bien ser objeto de todas las miradas y no quería tener protagonismo. Dos años más tarde, se divorciaron y Chávarri tomó la decisión de alejarse definitivamente del foco mediático.

En el verano de 1996, Marta fue relacionada con Philippe Junot (en ese momento quién les diría que terminaría convirtiéndose en consuegros, ya que él es el padre de Isabelle Junot, mujer de Álvaro Falcó). Se volvieron inseparables y les fotografiaron juntos en varias ocasiones, aunque nunca confirmaron su noviazgo.

En 2002 se la relacionó con el empresario Javier Salaverri; en 2005 con el escultor británico Richard Hudson; y en el verano de 2012 fue fotografiada junto al abogado Antonio Gutiérrez. "Me encuentro estupendamente, así que se puede decir que soy feliz... muy feliz", confesó en ese momento con una gran sonrisa. Esa fue su última relación conocida.

- Marta Chávarri y Esther Koplowitz, las dos sonadas bodas del marqués de Cubas

A finales de febrero de 2013, Chávarri sufrió una caída al resbalarse en el cuarto de baño de su casa que le acarreó graves lesiones en el rostro por las que tuvo que ser operada en la clínica Fernández Vega, en Oviedo. En esos momentos tan complicados, contó con el apoyo de su hijo y el cariño de sus hermanas, Isabel y María, a las que estaba muy unida.

- El fuerte vínculo de Marta Chávarri con sus hermanas

De hecho, fue María la encargada de comunicar cómo se encontraba meses después del accidente. "Está muy tranquila y totalmente recuperada", dijo. Chávarri consiguió su deseo de permanecer lejos del foco mediático y dedicó los últimos años de su vida a pintar, hacer collages, viajar y estar con su familia.