Cristina Pedroche, a su futura hija: 'Ven cuando quieras, te estamos esperando'

"Estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando", con esta declaración de amor Cristina Pedroche cuenta las horas para vivir el ansiado momento de dar a luz por primera vez a una niña, fruto de su feliz matrimonio junto al chef David Muñoz. Un bebé que podría nacer en cualquier momento, tal y como ha dicho la colaboradora de Zapeando mientras espera con mucha ilusión que ese deseo se haga por fin realidad. "Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida", señala mirando su tripa y sin poder ocultar lo feliz que se siente en su noveno mes de gestación.

-Cristina Pedroche comparte su potente rutina para tonificar brazos, espalda y hombros

La pareja desde hace semanas tiene todo listo para que nazca la niña y la presentadora madrileña, de 34 años, se ha preparado durante el embarazo al máximo, tanto física como mentalmente, para el día del parto. Su deseo es que la niña nazca de forma natural, pero no siente miedo ni inquietud por cómo finalmente se produzca. "No me da miedo porque siento que voy preparada, sé lo que es, sé todo lo que puede ocurrir y sé todas las opciones que tengo", señala. "Si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así", dice mientras no puede ocultar las ganas que tiene de conocer a su hija y tenerla en sus brazos.

Pedroche siempre confesó su deseo de tener un hipnoparto. Se trata de una técnica poco común y que generó cierta controversia entre sus seguidores. Según contaba consiste "en tener toda la información, controlar tu respiración para poder tomar tú las decisiones e intentar llegar como al planeta parto que le llaman, el planeta en el que tú estás concentrada solo para que nazca tu bebé (es decir, hacer mucha meditación)". Lo positivo de esta técnica es que "no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural" , señalaba mientras dejaba volar su imaginación semanas antes de dar a luz.

El momento se acerca y por ahora no ha querido desvelar el nombre que le pondrán a la niña, ellos ya lo han decidido, pero prefieren no confirmar nada por si a última hora deciden ponerle otro nombre. "No lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro", admitía con una sonrisa.

-El vídeo viral de Cristina Pedroche recreando su propio baile un año después y embarazada