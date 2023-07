Jared Leto, días de relax en Ibiza junto a la escultural modelo Carol Mendes

Loading the player...

Como les ocurre a muchas otras celebrities cuando llegan los meses de verano, Jared Leto ha caído rendido a los pies de Ibiza. El actor y cantante ha viajado a la isla balear para disfrutar de unos días de playa, navegación y desconexión, pero no está solo. Jared ha sido captado acompañado de un grupo de amigos, entre ellos, la escultural modelo brasileña Carol Mendes, y los rumores de romance no han tardado en propagarse. En las imágenes, el artista aparece relajándose en la arena o montando en moto de agua, mientras que Carol también estuvo disfrutando del deporte en el mar. Dale al play y no te lo pierdas.

