Primeras imágenes de Risto Mejide y Natalia Almarcha tras su reconciliación

Risto Mejide (48 años) no cree eso de que 'segundas partes nunca fueron buenas'. El publicista ha decidido dar una nueva oportunidad a su relación con Natalia Almarcha (27 años) y así de felices y sonrientes han reaparecido ante las cámaras. El jurado de Got Talent y la farmacéutica aterrizaron en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras volver de un viaje juntos y formaron bastante revuelo, ya que se convirtieron en el centro de todos los flashes.

El escritor llevaba una camisa de lino de color negro y pantalones béis, además de una gorra de béisbol de Gucci en tonos marrones (se puede comprar en su tienda oficial por 340 euros). Por su parte, su novia presumió de figura con un ajustado vestido de color naranja que combinó con unas sandalias blancas con cuña de esparto y maxigafas de sol. Natalia, que no está acostumbrada a todo este revuelo mediático, se mostró muy tímida aunque no perdió la sonrisa.

Ninguno de los dos quiso hablar de su reconciliación. Prefirieron mantenerse al margen de todo lo que se ha publicado y, en el caso de Natalia, se limitó a dar las gracias y decir: "Lo hemos pasado bien", haciendo referencia a los días de relax que han podido disfrutar en pareja.

El publicista y su novia están felices tras haberse dado una segunda oportunidad, y solo hay que ver estas imágenes para demostrarlo. Hay que recordar que el pasado mes de junio el presentador barcelonés anunció su ruptura con Natalia Almarcha asegurando que "de cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones". Sus palabras causaron una gran sorpresa, especialmente porque dijo que: "Jamás voy a dar mi versión y no porque me falten razones".

La respuesta de la farmacéutica no tardó en llegar y se mostró muy molesta, sobre todo porque ha hecho todo lo posible por mantener su anonimato. "Quiero decir que tengo la conciencia supertranquila porque desde que empezamos a principios de diciembre, es una relación en la que yo lo he dado todo (...) He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras, etc. Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él", escribió en sus redes.

Parece que, tras los rumores, la pareja ha conseguido hacer borrón y cuenta nueva, y han podido disfrutar de sus primeras vacaciones de verano juntos. Natalia, que se define en su biografía como "farmacéutica, nutricionista, ortopeda, tatuadora, guitarrista, dibujante, cinéfila, bibliófila, fitness y photomodel", ha sido la encargada de compartir esta imagen en la que aparece posando en bikini ante la cámara.

La novia de Risto posa luciendo figura con un bikini de color marrón mirando hacia el horizonte, mientras disfruta del mar a bordo de un barco. No sería de extrañar que la foto se la haya hecho Mejide, quien ha comentado su post con un corazón de color rojo.