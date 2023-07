Manu Tenorio y su mujer, Silvia Casas, disfrutan de unas idílicas vacaciones en las playas de Cádiz

Cada verano, las costas de Cádiz son un reclamo para muchos turistas, y también para las 'celebrities'. Y es que, las zonas de Chiclana y Sancti Petri son de las más demandadas por los rostros conocidos durante los meses de julio y agosto. En esta ocasión, las playas de la ciudad andaluza han acogido al cantante Manu Tenorio (48 años) y su mujer, Silvia Casas. La pareja ha estado estos días de vacaciones, desconectando y disfrutando de la arena y el mar.

El intérprete acaba de estrenar nuevo single, Abrázame, y aprovechó para tomarse unos días de relax antes de actuar en la fiesta de La Baña el sábado 8 de julio. Con él ha ido su inseparable mujer, Silvia Casas, que le ha acompañado de vacaciones. En las imágenes captadas por los fotógrafos, la pareja se ha divertido en las playas andaluzas y ha enseñado sus cuerpos fitness. De sobra es conocido lo mucho que Manu Tenorio esculpe y cuida su cuerpo con ejercicio y dieta, y así lo ha demostrado estos días, con una figura de escándalo. Las imágenes hablan por sí solas.

Durante su estancia en la playa, Manu Tenorio y Silvia Casas dieron rienda suelta al amor y tuvieron ciertos momentos muy cariñosos en los que hubo besos y abrazos. La pareja se encuentra en su mejor momento, felizmente enamorada. Así lo expresaba el propio artista a ¡HOLA! hace tan solo unas semanas: "Una de las cosas que me enamoró de ella es que es una mujer con muchísimo talento, con muchas capacidades, inteligente… esos son los atractivos que me conquistaron. Ha sido un baluarte", señalaba.

Este año el matrimonio hará quince años de casados, el próximo mes de octubre. Antes de darse el 'sí, quiero' en 2008, estuvieron de relación sentimental durante dos años. Fruto de su amor, en 2013, nació su primer y único hijo, Pedro (10 años). Hace unas semanas, la pareja celebraba la Primera Comunión del niño en la iglesia de San Pedro Mártir de los Dominicos, en Madrid. Manu tiene muy buena relación con su hijo, y nos contaba en ¡HOLA! que, entre las muchas actividades que comparten, les gusta ir al cine y jugar con los Lego, ya que a su hijo el deporte no le gusta tanto como a él.

Hace unos días, Manu Tenorio volvía a la carga en su perfil público con una publicación de su cuerpo. Para quien siga las redes sociales del artista, de sobra conocerá que es un adicto al fitness, aunque últimamente no estaba subiendo demasiado contenido. Sin embargo, el cantante sevillano presumía de buen estado de forma con varias imágenes en las que aparecía con su torso desnudo.

"No he dejado de seguir mi dieta y mis rutinas de entrenamiento. Y bueno, así a bote pronto, con una foto rápida, más o menos he llegado hasta ahí. Y como ahora en verano, me tomaré alguna cervecilla de más, pues he dicho bueno voy a compartir una foto para tenerla de recuerdo. Jajaja", expresaba Tenorio, destacando que con "constancia y determinación", todo se puede.