Manu Tenorio y Silvia Casas celebran la Primera Comunión de su hijo Pedro

Mayo es el mes de las comuniones y son muchas las familias que estos días celebran esta ocasión tan señalada para los “peques” de la casa. Es precisamente lo que han hecho el cantante Manu Tenorio y su mujer Silvia Casas, dos padres muy orgullosos en la Primera Comunión de su hijo Pedro, de nueve años (cumple los 10 el próximo lunes). La ceremonia religiosa se celebró el pasado jueves 18 de mayo en la iglesia de San Pedro Mártir de los Dominicos, situada en Madrid, mientras que luego la familia se trasladó al club de Golf de la Moraleja, donde lo celebraron y se tomaron las preciosas fotos con las que recordar la significativa ocasión.

Manu Tenorio, más sincero que nunca sobre el abandono de su padre y la triste pérdida de Álex Casademunt

Silvia, guapísima con un primaveral vestido en tono morado con las mangas un tanto abullonadas, aparece abrazando al protagonista de la jornada, Pedro, impecable de traje, igual que su padre. Silvia ha compartido además una imagen de los recordatorios que entregaron a los invitados en los que se ve una divertida ilustración de Pedro, con su traje azul, y el cariñoso apelativo de Peter. Se cuidaron todos los detalles que convirtieron la jornada en uno de esos días que ya forman parte de su álbum personal.

El cantante Manu Tenorio trabaja actualmente en nuevas composiciones y en la segunda parte de su trabajo La verdad, en el que se versionaban conocidos clásicos melódicos y con el que recorrió más de 40 puntos de nuestra geografía. Con veinte años de carrera a sus espaldas, su último lanzamiento Tu teoría ha tenido una gran acogida de parte de sus seguidores, que esperaban con muchas ganas disfrutar de nuevo de su faceta de compositor. “No es escandalosa ni rápida. Tiene un punto personal intimista, que es el aire que le quería dar” contó Manu a ¡HOLA! hace solo unas semanas.

Manu hacía un balance positivo de su trabajo, asegurando que no cambiaría nada de lo vivido. Reconocía además que Silvia, su mujer, es un pilar fundamental en su vida. “Una de las cosas que me enamoró de ella es que es una mujer con muchísimo talento, con muchas capacidades, inteligente… esos son los atractivos que me conquistaron. Ha sido un baluarte”. Nos contaba divertido que su hijo se interesa por la música y destacaba una anécdota en este sentido: “Le gusta el musiqueo y ahora ¡me tiene rayado con Shakira! (risas) Como han hecho tantos memes con la canción de Shakira... yo le digo “para un poquito ya, hijo mío”. Entre las actividades que comparten, Manu destacaba que les gusta ir al cine y jugar con los Lego porque a Pedro el deporte no le gusta tanto como a él.

Fotos: Inés Gutiérrez de Rave

Estilismo: Cristina Reyes

Localización: Club de Golf La Moraleja