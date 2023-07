El baile por sevillanas de Carlos Herrera con su hija, Rocío Crusset, para celebrar su 66 cumpleaños

Loading the player...

Carlos Herrera ha soplado las velas de su 66 cumpleaños junto a su familia. El locutor de radio ha celebrado su día con una divertidísima fiesta a la que no ha faltado ninguno de sus seres queridos. Durante el festejo, ha destacado la música flamenca que tanto le gusta al periodista. De hecho, uno de los mejores momentos de la velada ha sido cuando ha bailado sevillanas con su hija, Rocío Crusset. Un momento muy especial entre padre e hija que ha inmortalizado para la prosperidad Alberto Herrera. Quien no se ha separado del lado del presentador ha sido Pepa Gea que ha asistido acompañada por sus hijas, Sofía y Paula. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

